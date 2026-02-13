AI主權成為企業競爭優勢

新年伊始，展望未來十年，成為擁有「AI主權」的企業，不再只是科技部門的議題，而是董事會與每一位CEO都必須積極回應的核心使命。所謂AI主權，意指企業必須準確掌握對資料、科技與營運模式的選擇權與控制權，能夠自主定義發展方向，而不是被動地追趕外部平台或環境變化，進而形塑為新的企業競爭優勢。

IBM 2025年底發表的白皮書《建立科技主權能力》指出，邁向AI主權的關鍵在於企業是否真正做好資料治理。資料已成為當代最具價值的資產之一；然而事實上，超過九成的企業資料仍未被有效運用。

資料治理的能力直接決定企業是否能快速回應在地法規、加速創新、提升生產力，並推動以工作流程為核心的全面轉型。更重要的是，唯有在資料、模型與算力都自主可控的前提下，企業才能有效應對日益複雜的網路威脅。而這一切都奠基於「信任」之上。

全球監管環境正快速朝「技術與資料主權」移動。多數政府在數年內將陸續引入相關要求，以降低對境外技術與監管的依賴。同時，亞太地區仍是網路攻擊最集中的區域之一，科技製造、金融等關鍵產業首當其衝。對企業而言，法規遵循已不只是法律責任，更關乎能否持續參與關鍵市場；一旦失守，不僅面臨財務與聲譽風險，甚至可能被排除在全球價值鏈之外。

真正具備AI主權的企業，正在顛覆過往以系統為中心的營運方式，轉而建立「以工作流程為核心」的人機協同模式。透過AI驅動的自動化與跨部門協作，企業得以打破組織孤島，讓代理式AI嵌入日常流程，理解情境、觸發行動，全面提升反應速度與營運彈性。

在技術層面，混合雲是不可或缺的基礎。關鍵原則是讓AI適應資料，而不是讓資料遷就模型。當AI能夠在承載企業關鍵資料的在地環境中安全運作，不僅更容易同時滿足符規與創新需求，也能有效控管資安風險，確保企業始終掌握主導權。

在AI普及化之際，社會對資料安全與技術透明的期待也同步提高。信任是投資人、客戶、消費者與監管機構的共同期待與要求。企業不能止於符規，更應主動透過負責任、可解釋、透明的AI實踐，建立長期信任。

＜本文作者：李正屹現為台灣IBM總經理＞