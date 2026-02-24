Stable Diffusion實作　外掛AnimateDiff生成影片

本文將以Stable Diffusion WebUI為主要實作平台，透過AnimateDiff外掛模組進行影片生成的實作，說明Stable Diffusion的運作原理、WebUI的安裝與使用，並探討影像生成可能產生的危害與防範措施，藉此掌握AI圖像生成技術的核心架構與應用，也可具備辨識與防禦AI影像濫用的基本概念。

隨著人工智慧的發展逐漸進入大眾生活，從聊天機器人、智慧客服到圖像生成，AI技術已廣泛運用在日常生活中，成為不可或缺的工具，其中Stable Diffusion的出現，更徹底改變了人們對圖像甚至是影像創作的想像，只需要簡單輸入文字描述，AI便能馬上自動生成極具真實感的圖片或影片。在此基礎上，Stable Diffusion WebUI提供圖形化操作介面，讓使用者可快速輸入Prompt、選擇模型並生成結果。

ComfyUI則以節點流程（Node Graph）的方式呈現，支援自訂模組、時間軸設定與多模型整合，成為影片生成的重要平台。結合AnimateDiff的動態模組與CogVideo的時序擴散技術，使用者可從純文字或靜態影像出發，自動生成具連續動態、鏡頭運動與物理一致性的短片。

另一方面，Sora 2的出現代表了生成式AI的另一個里程碑。作為OpenAI推出的新一代文字轉影片（Text-to-Video）模型，Sora 2結合多模態擴散模型與影片生成引擎，能理解三維空間關係與真實世界物理規則，生成高解析度、長時序、具連貫動態的影片內容。與WebUI或ComfyUI等開源系統不同，Sora 2著重於生成品質與真實感的提升，其成果足以應用於電影預視覺化、動畫分鏡與數位廣告製作等專業領域。

由於Stable Diffusion與Sora2可生成幾乎與現實難以區分的圖像，這讓假訊息、偽造證據、影像詐欺等資安風險逐漸浮現，並且充斥在日常生活當中。除此之外，Stable Diffusion模型本身的資料來源若未經過妥善審查，亦可能含有敏感資訊或侵犯他人版權的內容，進而產生隱私或法律方面的爭議。

本文將從Stable Diffusion WebUI的安裝與操作出發，介紹其基本架構與功能，並延伸至AI生成影像的安全議題探討，透過理論與實作並重的方式，讓大家在掌握AI創作技術的同時，也能具備辨識與防禦風險的能力，進一步思考技術便利與倫理安全之間的平衡。

背景知識介紹

在深入了解Stable Diffusion WebUI的實作與應用之前，必須先掌握其背後的運作原理與技術基礎。

Stable Diffusion技術原理

生成式人工智慧（Generative AI）結合了深度學習（Deep Learning）、自編碼器（Autoencoder）以及擴散模型（Diffusion Model）等等多項技術的成果，使電腦不再只是被動的識別資料，而是能主動地生成新內容，Stable Diffusion正是這些技術結合的代表之一。

Stable Diffusion以潛在擴散模型（LDM）為核心，能將人類輸入的語言提示（Prompt）轉換成對應的影像結果，使得任何人只需要輸入文字，就能創造出風格多變、細節逼真的圖像作品，不同於早期的生成對抗網路（GAN），擴散模型能夠產生更加穩定且品質更高的結果，具有更強的可控性，並且將傳統的擴散模型壓縮到潛在空間（Latent Space）中運算，大幅減少資源消耗，使得一般消費級顯示卡也能執行。

這項技術不僅僅是一個圖像生成工具，更是一個複雜的深度學習系統，它涉及了模型訓練、特徵編碼、雜訊還原與條件控制等多層次的機制，而生成式技術的演進不再局限於靜態圖像，透過延伸模組如ControlNet、LoRA（Low-Rank Adaptation）以及AnimateDiff等，讓模型能夠執行風格轉換、結構控制，甚至影片生成等任務，成為了多媒體內容生成的新核心，這不僅拓展了創作應用的範圍，也引出了更多需要關注的議題，例如生成影片中的真實性、倫理與資安風險。

因此，在正式進入Stable Diffusion WebUI的安裝與操作流程之前，必須先理解各種AI工具的技術原理與運作邏輯，包括生成圖片與動畫影片的機制，這樣才能更清楚地看見生成式AI的本質，並在應用與防護之間取得平衡。

擴散模型（Diffusion Model）

擴散模型（Diffusion Model）屬於生成式人工智慧（Generative AI）中一種重要的架構，其核心思想為：先將「真實數據」（例如一張圖像）逐漸加入隨機高斯雜訊（Forward Diffusion），直到圖像變成近似純雜訊；接著模型學習如何從這樣的雜訊中反向去噪（Reverse Diffusion），最終恢復出清晰的圖像（圖1）。在Stable Diffusion中，這樣的過程被用於從「隨機雜訊」生成與「文字描述」相對應的圖像。

圖1 擴散模型。

潛在空間（Latent Space）運作

在早期的影像生成技術中，AI是直接在「像素」層面對圖像進行加噪與去噪，也就是對每一個小小的色塊進行運算。但當圖像尺寸變大、維度增加時，計算與記憶體成本會變得非常龐大。為了解決此問題，Stable Diffusion採用了「潛在擴散模型（LDM）」的方式。

簡單來說，就是先把圖片轉換成一組「簡化後的數據」，也就是所謂的潛在向量，就像把一張高清照片變成縮圖，雖然人眼看不見細節，但AI還是能夠理解畫面的大致形狀、顏色與構圖。接著，就在這個簡化後的空間中進行雜訊擴散與去噪，最後再由解碼器還原成一張完整的圖片。這個壓縮與還原的過程是由一種稱為「變分自編碼器（VAE）」的模型負責，其主要目的是為了節省運算資源、能結合多種條件生成、使一般電腦也能運行（圖2）。

圖2 潛在空間（Latent Space）運作。

CLIP文字編碼器如何運作

CLIP（Contrastive Language–Image Pre-training）是由OpenAI訓練的一個雙模態模型，能夠理解「文字」與「圖像」之間的關聯，CLIP的訓練資料包含數億組「圖片＋說明文字」配對，文字向量不只有「物體資訊」，還包含「語氣、風格、光線、構圖」等抽象特徵，如表1所示。

在訓練過程中，CLIP的「文字編碼器（Text Encoder）」會學習如何將文字轉換成一組數值（文字向量），而CLIP的「圖像編碼器」也會學習如何把圖片轉換成另一組數值（圖像向量）。然後，模型會學會讓這兩組向量在語意相同時接近、語意不同時遠離。

因此，CLIP學會了：「哪種文字描述對應哪種圖像概念」，例如「A cute corgi sitting under the tree, ultra realistic lighting.」這句話是整個生成過程的起點。模型將依此提示決定最終影像的主題、風格、光影與構圖。文字會被送入CLIP的文字編碼器，而CLIP會將每個詞轉換成語意向量（Text Embedding）。這些向量能描述內容（例如corgi、the tree）與風格（例如ultra realistic）。文字嵌入的輸出是一個高維度矩陣，目的是讓電腦理解文字的語意，而非只是字面字串。

生成影片的原理

接下來，說明生成影片的原理。

Stable Diffusion原本只能生成靜態的影像，然而研究人員與開源社群逐步將其原理延伸至時間序列領域，發展出文字到影片（Text-to-Video）與圖像到影片（Image-to-Video）的應用。其中最具代表性的擴展模組為AnimateDiff，它在不用重新訓練主模型的情況下，透過「運動模組（Motion Module）」與「時間一致性控制（Temporal Consistency）」的設計，使得影像能在多幀之間維持動作連貫。

訓練時，Motion Module會從影片資料集中學習物體運動的潛在模式，例如鏡頭平移、人臉表情變化或角色移動。生成時，它會在潛在空間中調整雜訊的演變方向，使得連續幀的變化符合真實運動邏輯。簡單來說，就是將Stable Diffusion生成出來的多張圖片連貫成一部影片（圖3）。

圖3 多張圖片連貫成一部影片。

儘管AnimateDiff顯著擴展了Stable Diffusion的表現力，但目前仍存在以下的限制：訓練影片資料有限，導致特定運動類型生成效果不穩定、長影片生成需要大量VRAM（通常> 10GB），若時間一致性控制不當，容易出現角色閃爍或變形現象，動畫的物理合理性與鏡頭穩定性仍需後處理輔助（如Frame Interpolation或Video Stabilization），但AnimateDiff仍代表生成式AI邁向多媒體創作的重要一步，為未來的虛擬內容製作、遊戲動畫、自動影片生成等領域奠定技術基礎。

CogVideo是一個能「用文字直接生成影片」的AI模型，由清華大學和上海人工智慧實驗室偕同開發。它與AnimateDiff不同，CogVideo是從頭設計、專門為影片打造的模型。簡單來說，它不只是讓圖片動起來，而是AI真的能從一句話，自己想像出連續的影片畫面。它的厲害之處在於能同時思考「畫面裡的東西」和「時間上的變化」。一般AI生成圖片只需要負責每個像素長什麼樣子，但影片的生成多了「連續性」，比如說角色跑步、風在吹、光影在移動，這些都要一格一格對得上，讓影片看起來更自然。

整個生成過程可以想像成先畫草圖、再上色的兩步驟。第一步，CogVideo會先生成一個較粗糙的影片，先確認動作方向、鏡頭移動和主要場景布局；就像先拍出一個低畫質的分鏡影片。第二步，它再幫每一格補上清楚的細節，讓畫面變得更真實、更符合文字內容。舉例來說，如果輸入「一隻貓在路邊伸懶腰」，它會先畫出整體動作，再慢慢補上貓毛的質感、陽光的顏色和路邊的景象。

不過，CogVideo雖然生成效果很強，但也有不少挑戰。首先，它對電腦效能要求較高，須使用像資料中心那種等級的高階顯示卡才能順利生成影片。其次，AI學習影片比學習影像更難，因為影片要兼顧動作、鏡頭、時間等等，所以資料收集不容易，有時生成的內容會產生異常，例如動作不自然或物體會漂浮。再來，它目前只能生成幾秒鐘的短片，對於長時間的連續影片仍有難度。最後，像水流、重力、反射這類物理效果，AI目前還是「看起來像」，不是真正理解，所以有時影片會出現閃爍或不合理的畫面。

相較於AnimateDiff依靠Stable Diffusion主模型並透過Motion Module讓多張圖片產生連續動作，以及CogVideo以大型影片模型生成粗略影片再逐格優化，Sora 2幾乎代表了當前影片生成技術的最先進的方法。Sora 2不是將圖片接起來，也不是先畫草圖再補細節，而是直接在多模態影片空間中生成具備高度物理一致性的完整影片，它能同時理解「畫面內容」、「時間變化」、「物體互動」、「鏡頭語言」與「聲音」，並以逼近現實的方式模擬世界。

訓練上，Sora 2使用了極大量的真實世界影片資料，讓模型能學會物體的動作邏輯，如重力、液體流動與光影變化等，並能維持角色在整段影片中的一致性，避免出現「影片閃爍」或角色變形等常見問題。與AnimateDiff需要依賴靜態模型、CogVideo受限於可生成的影片長度不同，Sora 2可依照使用者的文字描述直接生成具電影感的長片段畫面，並支援精準控制鏡頭角度、焦距、移動軌跡與場景節奏，甚至可一併產生符合情境的環境音或角色對話，使整段影片更具沉浸感。

簡而言之，如果說AnimateDiff是讓圖片動起來、CogVideo能畫出連續短片，那麼Sora 2就像是一個真正的「AI導演」，能理解世界並自行編排完整的視覺敘事，生成出目前最接近真實影片的AI內容。

AnimateDiff、Cogvideo與Sora 2三者之比較，可參考表2的說明。

情境演練

先準備好演練環境所需的工具，再開始動手實作。

環境需求與準備

Stable Diffusion WebUI是目前最常用的介面，由Automatic1111維護。它讓使用者可透過網頁介面輸入Prompt生成圖片，並可安裝各種外掛以擴充功能，如ControlNet、AnimateDiff等。接著，以Windows平台為例，說明完整的安裝流程。相關的環境需求與準備，如表3所示。

‧Python 3.10.6：https://www.python.org/downloads/release/python-3106/

‧Git官網：https://gitforwindows.org

‧Automatic1111網頁：https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui

‧Python安裝指令：https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui/wiki/Installation-on-Apple-Silicon

開始實作演練

小周是一位社群媒體活躍使用者，最近他在Threads與Instagram上看到許多「AI美女」帳號，並且在這些帳號所發布的影片中，看到了好友泰逸對AI帳號搭訕的留言，並且泰逸深信這些帳號中的照片與影片都是真人拍攝，小周深怕泰逸受到情感詐騙，因此小周決定自己下載WebUI並安裝AnimateDiff模組，嘗試生成一段類似的影片，讓泰逸能夠理解AI影片生成技術，並且能夠辨識AI影片。藉由他的實作歷程，可以從「技術使用」與「資安風險」兩方面進行演練。

首先，下載Stable Diffusion WebUI主程式。開啟命令提示字元（cmd）或PowerShell，輸入以下的指令並執行：

git clone https://github.com/ AUTOMATIC1111/stable-diffusion- webui.git

完成之後，將會出現資料夾「Stable-Diffusion-Webui」。再來，上網選擇模型檔並放置在資料夾中。Stable Diffusion本體模型不包含在WebUI中，須手動放入。可至Hugging Face或Civitai（圖4）下載模型，然後放入models資料夾（依模型版本不同而異）。

圖4 Civitai網頁。

接著，將安裝好的stable-diffusion-webui開啟，進行首次啟動與環境自動安裝。在stable-diffusion-webui資料夾內找到webui-user.bat，接著以雙擊方式執行，第一次會自動安裝套件與依賴。安裝過程約需5～10分鐘，依網路速度而異。

安裝完畢後會跳出Stable Diffusion WebUI頁面（圖5），或是出現類似以下的訊息「Running on local URL: http://127.0.0.1:7860」，在瀏覽器中輸入該網址，即可進入WebUI介面，此時就可操作圖片的生成。

圖5 Stable Diffusion WebUI頁面。

成功開啟Stable Diffusion WebUI頁面後，必須安裝AnimateDiff才能進行影片的生成。先在網頁介面上點選Extensions（擴充）頁籤，便可安裝各式Extension來擴增其能力，如AnimateDiff、ControlNet（最強影像控制工具）、LoRA Loader（輕量化模型載入器）等。接著，點選Install from URL分頁（圖6）。

圖6 安裝AnimateDiff。

然後，在URL欄輸入「https://github.com/continue-revolution/sd-webui-animatediff」，並按下Install。等待安裝完成後，按Apply and restart UI（套用並重啟）。重新啟動WebUI後，介面會自動更新並出現AnimateDiff面板，通常會出現在txt2img與img2img的欄位內（圖7）。

圖7 AnimateDiff欄位位置。

出現AnimateDiff欄位後，接著下載並放置Motion Module。先到Hugging Face下載所需的motion module檔案，例如mm_sd_v15_v2.ckpt。接著，把檔案放到extension指定的資料夾「stable-diffusion-webui/extensions/sd-webui-animatediff/model/」內（或依extension的Settings指定的路徑）。最後，重啟WebUI（若extension已載入，可能需要在設定頁按refresh/reload models）。

此時，就可開始進行影片的生成。首先，在Prompt欄位內輸入想要呈現的畫面及動作，可輸入想要呈現或加強的細節，例如細緻的臉部（Detailed Face）。接著，在Negavite Prompt欄位內輸入不想出現在畫面中的元素，例如多餘的眼睛（Extra Eyes）。若是像小周這樣第一次接觸AI生成影片的初學者，可以下載其他作者已訓練完成的模型檔，並從Civitai網站複製範例的Prompt（圖8）。

圖8 Civitai網站提示詞範例。

輸入完提示詞後，可以依照自己所需的影片時間、解析度等，進行參數的微調。圖9顯示的是在WebUI中使用AnimateDiff生成影片時會用到的主要設定。以下整理出使用時最需要注意、最會影響影片品質與動作連貫性的參數：

圖9 Stable Diffusion WebUI各項參數介紹。

‧Sampling method（採樣方式）：決定模型如何「去除雜訊、重建影像」，例如DPM++ 2M。使用越高級的採樣器，畫面越乾淨細緻，但速度較慢。

‧Sampling steps（採樣步數）：AI生成影像時迭代的次數，例如20。步數越高，畫面越細緻、錯誤更少，步數太低，容易模糊或出現奇怪細節，一般影片建議設為15～30。

‧Width/Height（解析度）：決定影格的大小，例如512×512。解析度越大，畫面更清晰，但對顯示卡負擔越重。

‧CFG Scale（提示詞強度）：決定模型「服從Prompt的程度」，例如7。越高越符合提示詞，但畫面可能不自然。設定越低，讓模型生成的自由度越高，但可能偏離Prompt，建議範圍為5～9。

‧Motion module（運動模組）：這是AnimateDiff的核心，用來「讓畫面動起來」，例如mm_sd_v15_v2.ckpt。不同模組會影響影片的動作流暢度與風格。

‧Enable AnimateDiff（啟用動畫生成）：打勾後才會使用AnimateDiff生成影片，而非靜態圖片。

‧Number of frames（影格數）：最重要的參數之一，決定影片長度，例如16 frames（搭配8FPS ≈ 2秒）、32 frames（約4秒）。影格越多影片越長，但顯示卡負擔越高。

‧FPS（每秒影格數）：影片的流暢度。例如8 FPS（動畫風、跳格）、12～16FPS（較自然）、24 FPS（電影感，但需要更多影格）。

‧Save format（輸出格式）：支援GIF（輕量、網頁用）、MP4（最清晰、最常用）、PNG（逐影格匯出）、TXT（Debug用）。一般建議選GIF + MP4 + PNG（影片+靜態影格）

‧Context Batch Size（關聯批次大小）：這會影響「時間一致性」（避免角色閃爍與變形），例如16。數字越大，影片越穩定，但耗VRAM。

調整好參數後，按下Generate，便可產生逼真的影片，如圖10所示。

圖10 透過Stable diffusion產生的影片。

結語

理解AI影片生成模型的原理不再只是技術興趣，而是每位使用者、企業與平台必備的防護知識。唯有透過技術透明化、充裕的使用者教育過程、AI內容辨識工具、平台審查與法律制度共同配合，才能在享受AI帶來的便利與創意的同時，降低受到深偽攻擊與資訊操弄的風險。

＜本文作者：社團法人台灣E化資安分析管理協會（ESAM, https://www.esam.io/）中央警察大學資訊密碼暨建構實驗室 & 情資安全與鑑識科學實驗室（ICCL and SECFORENSICS）1998年成立，目前由王旭正教授領軍，並致力於資訊安全、情資安全與鑑識科學，資料隱藏與資料快速搜尋之研究，以為人們於網際網路（Internet）世界探索的安全保障（https://hera.secforensics.org/）。＞