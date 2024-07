Pure Storage 調查：企業正快速導入雲原生技術　加速業務關鍵應用程式

Pure Storage與Dimensional Research合作共同發布一份報告,指出企業正快速導入雲原生平台,以加速應用程式運行並推動創新。

這份最新的報告「2024年Kubernetes專家心聲:驅動企業未來的資料趨勢」(The Voice of Kubernetes Experts Report 2024:The Data Trends Driving the Future of the Enterprise),探討雲原生領域的首要優先事項與發展趨勢,包含現代虛擬化、採用Kubernetes的雲原生資料庫與AI/ML,以及平台工程的興起,並揭露先進平台領導廠商的最佳實務,以作為企業在擴大Kubernetes時的借鏡。

這份調查訪問了527名IT專業人員 ,受訪者皆擁有四年以上在Kubernetes環境內直接管理資料服務的經驗。調查主要發現:

大多數新開發的應用程式將建構在雲原生平台上:80%的受訪者表示,在未來五年內,所有或大多數新開發的應用程式都將建構在雲原生平台上。對於雲原生技術,更偏好在混合雲環境中部署的靈活性,有86%的受訪者表示會跨公有雲和私有雲來運行雲原生技術。

傳統虛擬機(VM)基礎架構正在改變:超過半數(58%)的企業計畫將部分的虛擬機工作負載移轉至Kubernetes環境,有65%的企業計畫在未來兩年內移轉其虛擬機工作負載。

將資料放在Kubernetes上可加快應用程式供應速度:近全數(98%)的受訪者都在雲原生平台上執行資料密集的工作負載,包含資料庫(72%)、數據分析(67%)以及AI/ML工作負載(54%)等關鍵應用程式。

平台工程對雲原生扮演關鍵角色:有96%的受訪者表示,已經擁有專門的平台工程團隊負責提升應用程式的擴充性和彈性。高階主管也表示願意投資教育訓練(63%)、顧問(60%)以及招募具備相關技能的工程師(52%)以支援這項職務。

雲原生平台的興起象徵企業在構思、開發及部署大規模應用程式的方式正在徹底轉變,企業了解雲原生帶來的效益,正在將虛擬機移轉至雲原生平台來提高擴充性、靈活性及操作的簡易性,同時降低整體成本。

在轉型過程中,Kubernetes在過去10年已從一項新興技術發展成現代化應用程式的基石,支援推動企業創新的資料密集型工作負載,包含從即時數據分析到AI、機器學習與資料庫等。這項轉變提升平台工程的角色,承擔基礎架構管理的責任,在容器化環境中提供高效率的應用程式開發、部署與管理。

Portworx by Pure Storage副總裁暨總經理Murli Thirumale表示,經驗豐富的平台領導廠商正在混合雲與多雲環境中使用Kubernetes,以大規模運行資料庫、數據分析以及AI/ML等關鍵應用程式。這些平台領導廠商也正透過Red Hat OpenShift與Portworx等解決方案,在不影響企業需求的情況下,讓Kubernetes管理虛擬機更加順暢。最新研究顯示企業迫切需要將平台工程的角色提升,來管理基礎架構,與應用程式堆疊,讓創新能無縫接軌。