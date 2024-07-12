Pure Storage 調查：企業正快速導入雲原生技術　加速業務關鍵應用程式

Pure Storage與Dimensional Research合作共同發布一份報告，指出企業正快速導入雲原生平台，以加速應用程式運行並推動創新。

這份最新的報告「2024年Kubernetes專家心聲：驅動企業未來的資料趨勢」（The Voice of Kubernetes Experts Report 2024：The Data Trends Driving the Future of the Enterprise），探討雲原生領域的首要優先事項與發展趨勢，包含現代虛擬化、採用Kubernetes的雲原生資料庫與AI/ML，以及平台工程的興起，並揭露先進平台領導廠商的最佳實務，以作為企業在擴大Kubernetes時的借鏡。

這份調查訪問了527名IT專業人員 ，受訪者皆擁有四年以上在Kubernetes環境內直接管理資料服務的經驗。調查主要發現：

大多數新開發的應用程式將建構在雲原生平台上：80%的受訪者表示，在未來五年內，所有或大多數新開發的應用程式都將建構在雲原生平台上。對於雲原生技術，更偏好在混合雲環境中部署的靈活性，有86%的受訪者表示會跨公有雲和私有雲來運行雲原生技術。

傳統虛擬機（VM）基礎架構正在改變：超過半數（58%）的企業計畫將部分的虛擬機工作負載移轉至Kubernetes環境，有65%的企業計畫在未來兩年內移轉其虛擬機工作負載。

將資料放在Kubernetes上可加快應用程式供應速度：近全數（98%）的受訪者都在雲原生平台上執行資料密集的工作負載，包含資料庫（72%）、數據分析（67%）以及AI/ML工作負載（54%）等關鍵應用程式。

平台工程對雲原生扮演關鍵角色：有96%的受訪者表示，已經擁有專門的平台工程團隊負責提升應用程式的擴充性和彈性。高階主管也表示願意投資教育訓練（63%）、顧問（60%）以及招募具備相關技能的工程師（52%）以支援這項職務。

雲原生平台的興起象徵企業在構思、開發及部署大規模應用程式的方式正在徹底轉變，企業了解雲原生帶來的效益，正在將虛擬機移轉至雲原生平台來提高擴充性、靈活性及操作的簡易性，同時降低整體成本。

在轉型過程中，Kubernetes在過去10年已從一項新興技術發展成現代化應用程式的基石，支援推動企業創新的資料密集型工作負載，包含從即時數據分析到AI、機器學習與資料庫等。這項轉變提升平台工程的角色，承擔基礎架構管理的責任，在容器化環境中提供高效率的應用程式開發、部署與管理。

Portworx by Pure Storage副總裁暨總經理Murli Thirumale表示，經驗豐富的平台領導廠商正在混合雲與多雲環境中使用Kubernetes，以大規模運行資料庫、數據分析以及AI/ML等關鍵應用程式。這些平台領導廠商也正透過Red Hat OpenShift與Portworx等解決方案，在不影響企業需求的情況下，讓Kubernetes管理虛擬機更加順暢。最新研究顯示企業迫切需要將平台工程的角色提升，來管理基礎架構，與應用程式堆疊，讓創新能無縫接軌。