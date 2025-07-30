思科攜手資安院啟動 NPO 資安共學計畫　打造公益數位防線

思科今天宣布，正式攜手國家資通安全研究院（資安院）啟動「NPO資安共學計畫」，導入思科網路學院（Cisco Networking Academy）教材與平台資源，協助台灣非營利組織（Non-Profit Organization，NPO）提升資安意識與初步防護能力。此計畫將於全台推動，期望透過跨界合作打造永續、可信賴的公益資安生態系，回應NPO面對日益複雜的數位風險挑戰。

隨著非營利組織在數位轉型中日益依賴科技，對資安防護的需求也逐漸浮現。然而，由於多數NPO未納入資安法規範，相關資源與訓練機會相對有限。為此，思科與資安院攜手推動本計畫，從兩大方面共同推動NPO的資安能力。

第一項是資安課程。由思科提供課程內容與平台資源，資安院負責在地招募與社群經營。課程結合國際教材與在地實務，內容涵蓋個資保護、常見攻擊手法與風險應對，協助第一線成員即使沒有相關背景，也能建立基本的資安觀念與操作信心。

第二項是資安架構師課程。這是進階課程，針對關鍵人員設計，協助其在NPO組織中主導資安工作。課程內容包括如何設計具韌性的資安環境、管理事件應變，以及針對資源分配與基礎設施做出長遠決策。

思科和資安院雙方期望以「Cyber Skills for Good」為核心理念，讓資安教育從企業延伸至公益領域，強化台灣整體的數位韌性。

數位發展部部長黃彥男表示，非營利組織在台灣社會發展中扮演重要角色，無論是照顧弱勢或推動永續。隨著數位轉型，這些組織也面臨日益複雜的資安風險，必須以更穩健的資安防護來維護社會信任。數發部肯定並支持國際合作模式，藉由引進國際資安資源，協助非營利組織提升數位防護能力。感謝思科與資安院團隊的努力，共同打造安全、可信賴的公益數位環境。

國家資通安全研究院院長林盈達表示，隨著社會加速數位轉型，非營利組織所面對的資安挑戰也愈加多元。資安院很高興能與思科合作，共同推動一套專為公益領域量身設計的資安共學課程。透過結合國際教材與在地經驗，我們希望讓資安知識真正走入第一線現場，協助NPO強化數位防護能力，讓每一份公益行動，都能在安全環境中穩健前行，與社會一同共好。

思科台灣總經理林岳田也指出，思科深耕台灣超過28年，一路陪伴台灣企業與人才邁向數位轉型。與在地大學合作成立AI實驗室、導入AI打造智慧安全校園。很榮幸這次與資安院攜手，將這些經驗擴展到非營利組織，為他們量身打造資安共學課程。透過這項行動，希望協助更多公益組織在推動社會價值的同時，也能穩健守護數位信任，打造更具韌性的台灣。

本次課程所採用的資安教材來自思科網路學院（Cisco Networking Academy），全球規模最大、歷史最悠久的IT技能教育計畫。自1997年成立以來，已培育超過2,000萬名學生、遍及190個市場，並導入「技能到就業」（skills-to-jobs）教育模式，協助學員取得國際認可的思科證照、連結職場需求。思科亦長期深耕台灣教育生態，與超過60所教育機構合作，建置完整教學網絡，累積培育超過17萬名具備數位技能的學員。