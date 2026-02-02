施耐德電機、AVEVA 與 ETAP 加入 OpenUSD 聯盟

施耐德電機Schneider Electric、AVEVA、以及ETAP宣布加入OpenUSD（Universal Scene Description）聯盟。三家公司將與NVIDIA、Pixar、Adobe、Autodesk等攜手，共同推動具互通性的數位孿生與可用於模擬的SimReady 3D資產標準。此消息於施耐德電機在拉斯維加斯舉行的Innovation Summit North America發表，一同探討能源未來的關鍵創新。

OpenUSD是一套高效且可延展的框架，能讓不同軟體與資料類型相互協作，推動虛擬世界與工業數位化發展。此次加入聯盟，不僅強化施耐德電機、AVEVA與ETAP在工業模擬、協同設計與AI基礎架構上的開放標準承諾，也進一步擴大與NVIDIA的合作，聯手描繪具物理精準度、可即時運算、可擴展的下一代工業數位孿生環境。全球多家組織正快速採用NVIDIA Omniverse函式庫，打造專案建模、流程數位化與系統設計的解決方案，以邁向更高效率、永續與能源最佳化。

採用OpenUSD作為共同標準後，三方正與NVIDIA密切合作，推動以下創新發展方向：

模擬就緒（SimReady）資產開發：打造可跨平台互通的基礎設施模組，包含電力、冷卻系統，可直接導入支援於NVIDIA Omniverse函式庫的工業數位孿生。

數位孿生協同作業：整合資料中心、能源電網、工業設施等複雜系統，並可串接施耐德電機EcoStruxure、AVEVA與ETAP平台。提供跨領域、跨產業，如建築、資料中心、工廠與製程設施、電網到基礎建設等的整體模擬能力。

加速AI基礎架構部署：透過NVIDIA Omniverse DSX Blueprint與Omniverse函式庫，協作設計GW等級AI工廠，降低建置風險、縮短落地時程。

施耐德電機的SimReady資產可直接整合NVIDIA Omniverse應用程式，支援高精準度模擬並加速數位孿生開發，其應用範圍橫跨製造、資料中心與AI工廠設計，可協助提升能源效率、冷卻效能與系統韌性，藉由採用OpenUSD與數位孿生架構，資料中心營運商可模擬熱行為、電力配置與氣流狀態，進而優化設計與營運策略。

施耐德電機資料中心事業部資深副總裁暨技術長Jim Simonelli表示，OpenUSD不只是檔案格式，更是串聯各產業的虛擬橋梁。加入聯盟後，讓我們能與生態系夥伴更緊密合作，加速AI基礎架構朝向更高效率、更永續與更具未來性的方向發展，這也延伸了我們與NVIDIA的合作深度。」

NVIDIA Omniverse與模擬技術副總裁Rev Lebaredian分享，像AI工廠這類複雜系統的設計與營運，需具備以模擬為核心的可擴展基礎。施耐德電機在能源管理及軟硬體方面的專業，結合NVIDIA Omniverse函式庫，將加速未來AI工廠與智慧電網的進展，開啟AI驅動的效率與永續新時代。」

施耐德電機、AVEVA與ETAP加入OpenUSD聯盟，象徵三方與NVIDIA合作邁入關鍵里程碑，並延續多年來的合作成果，加速數位孿生與AI工廠的發展。三家公司正攜手開發參考架構、整合基礎設施與軟體方案，結合電力與冷卻技術，推動新一代AI工廠。同時，透過NVIDIA Omniverse資源庫進行專案模擬，提升真實環境的能源效率。

在GTC Washington大會上，施耐德電機獲選為NVIDIA位於美國維吉尼亞州馬納薩斯AI工廠研究中心的電力、冷卻與能源科技合作夥伴。該中心由NVIDIA Vera Rubin平台驅動，旨在推動生成式人工智慧、科學運算及先進製造的突破，並作為Omniverse DSX藍圖的基礎，為超大規模AI工廠打造標準。