NVIDIA、華碩與臺科大攜手打造 AI 數位雙生實驗室

NVIDIA（輝達）宣布與華碩攜手為國立臺灣科技大學資訊工程系打造「NVIDIA x ASUS x NTUST AI數位雙生實驗室」，藉由部署NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU驅動的華碩ROG Strix G17電競筆電，協助師生訓練並運行大規模的深度學習模型，以強化學生在生成式AI和數位雙生技術的研究和應用能力，加速培育符合產業需求的AI人才。

NVIDIA x ASUS x NTUST AI數位雙生實驗室的落成，代表著臺科大在AI人才培育上邁出了關鍵一步。AI數位實驗室團隊在生成式AI的研究將著重在自動駕駛車輛、製造業製程檢測與模擬等領域，而在數位雙生的應用上則聚焦在智慧製造與智慧城市治理的研究。透過產學的緊密連結，引入企業實際案例，實驗室致力於協助學生學習如何應用NVIDIA的RTX AI平台，以解決企業產業數位化所面臨的挑戰，培養具備實戰經驗的AI人才，成為推動產業創新、引領未來發展的關鍵力量。

國立臺灣科技大學校長顏家鈺表示，臺科大很高興能與NVIDIA和華碩共同打造AI數位雙生實驗室，透過導入最先進的硬體設備和軟體平台，為學生提供一個符合業界標準的學習環境。未來臺科大將計劃在華夏校區打造綠色能源驅動的算力農場，期許三方能夠深化合作，在各項前瞻研究與產學合作上帶來突破性的發展。

NVIDIA台灣區業務協理邾亦為表示，NVIDIA很榮幸可以與華碩一同為臺科大打造AI數位雙生實驗室。用於推動領先全球AI創新的技術，也同樣內建於每台GeForce RTX PC中，將為臺科大師生在生成式AI和數位雙生等領域的研究提供堅實的基礎，推動次世代人才全力探索AI的無限可能。

AI數位雙生實驗室採用GeForce RTX AI筆記型電腦ROG Strix G17，最高搭載NVIDIA GeForce RTX 4070筆記型電腦GPU（321 AI TOPS），驅動先進的AI功能，並具備MUX獨顯直連GPU強效模式，將成為師生們學習AI運算的最佳利器。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，很榮幸能將兼具創作與頂尖電競效能的ROG Strix G17 AI電競筆電導入到AI數位雙生實驗室。透過華碩強大的硬體性能和NVIDIA先進的RTX AI平台，將能激發臺科大同學的無限潛力，為台灣的AI產業培育更多優秀人才。

在產學合作方面，臺科大已與XR研發公司愛實境（iStaging Asia）與鈊象電子合作，將運用NVIDIA技術，讓學生得以透過企業的實際應用案例，參與產業數位化的過程。iStaging Asia透過NVIDIA GPU的強大算力與快速部署的功能來計算立體影像成像之空間與顏色資訊，配合華碩高效能筆電，即時解碼立體影像之空間與顏色資訊，將推動未來立體影像串流的各式發展與應用。鈊象正在導入具有物理特性的貼圖，藉以增進過去經典遊戲畫面上的品質。未來也將嘗試運用RTX驅動的應用程式如NVIDIA RTX Remix，利用生成式AI材質等工具，加速經典遊戲重製計畫。