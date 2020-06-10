MIC：資安合規為未來5G市場決勝關鍵

資策會產業情報研究所（MIC）針對2020年MIC規劃的10大垂直新應用領域中的《資訊安全》議題，從資安值得注意的六大未來關鍵領域發展，以及AI對抗假新聞威脅看資訊安全發展趨勢。

資策會MIC觀測資安發展表示，未來有六大關鍵值得注意：「雲端資安、宅辦公資安、工控資安、勒索軟體、5G資安、AI的深偽技術（Deepfake）」。隨著雲端資安威脅持續增加，將帶動雲端資安產品需求，預期五年內可能達到三倍成長；全球疫情使遠距辦公資安問題受到凸顯，連帶基礎架構與資安服務供應商也受惠；隨著工業4.0來臨，將有更多工控設備曝露在駭客入侵風險中，工控資安也成為未來製造業關注焦點；針對勒索軟體，預期2020年將有更多攻擊針對企業雲端儲存服務、儲存空間下手，建議業者提前因應。

資策會MIC指出，5G服務帶來新商機也帶來資安風險，網通設備漏洞將會成為5G服務不穩定的變數。資深產業分析師童啟晟表示，資安合規將成為未來5G市場決勝關鍵，有許多業者關心資料在地化的問題，臺灣5G通訊製造或代工業者應思考如何因應不同市場的合規需求而調整布局。針對AI深偽技術，應留意2020年詐騙將不僅是假冒聲音而已，更甚者，利用深偽技術增加信件真實感，以假冒信件格式欺騙企業進行轉帳，企業應更加留心。

除此之外，假新聞威脅也成為未來資安另一大關鍵議題。資策會MIC指出，假新聞的病毒式散播、數量多、快速且觸及面廣大，單憑人力查核難以抵擋，需藉由AI協助對抗。產業分析師張皓甯表示，未來深偽技術將對世界構成威脅，包括從影像到聲音皆可竄改，使大眾對事實與虛構認知混亂；另一方面，隨著AI技術不斷演進，降低深偽技術門檻，使人人皆可製作造假影片。

資策會MIC建議，有意發展假新聞辨識的業者，可從創建網站、製作、發布內容到社群散播，發展對抗假新聞的解決方案；假新聞會因地域、語言或用戶特性而有不同呈現形式，業者可朝適合特定區域的圖片、語意或影音辨識技術等方向進行差異化開發。產業分析師張皓甯表示，假新聞已造成新型態的商業風險，國際AI新創或資安業者已開始投入假新聞對抗，除了解決威脅也可擴展產品面向，例如資訊驗證防火牆、企業品牌保護，與惡意帳戶辨識等資安產品。技術上，可朝向可解釋AI（XAI）發展，建立公開透明的演算模型，讓假新聞檢核標準更有依據。