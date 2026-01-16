Check Point Software 攜手 NVIDIA 從源頭守護 AI Factory

Check Point Software發布最新數據顯示，亞太地區組織於2025年12月平均每周遭受3,017次網路攻擊，持續位居全球遭攻擊最頻繁地區，其中台灣尤以4,047次居亞太區之冠。有鑒於AI基礎設施遭受攻擊和基於提示詞的操縱愈加猖獗，Check Point宣布攜手NVIDIA為企業AI供應鏈提供防護，提供涵蓋基礎設施、企業應用與終端使用者層的全方位資安防護。

Gartner指出，32%組織曾遭遇AI提示詞攻擊，過去一年中有29%組織面臨生成式AI基礎設施攻擊，近七成資安領導者認為現有資安策略亟需變革。同時，Lakera最新調查進一步揭露，僅19%組織對生成式AI安全狀態具備「高度信心」，近半數（49%）則對漏洞感到高度擔憂。Check Point Research數據研究經理Omer Dembinsky表示，網路風險已非偶發高峰，而是常態性的壓力。未受控管的生成式AI使用在企業層級造成資料暴露，邁入2026年，組織必須將預防為優先的安全、即時AI威脅情報，以及對企業內AI工具的治理列為首要考量。

Check Point與NVIDIA攜手整合AI Cloud Protect、Enterprise AI Factory驗證設計與BlueField平台，為新一代AI資料中心「AI Factory」提供可大規模部署且不影響系統效能的資安防護。該方案已於NVIDIA RTX PRO伺服器完成驗證，可實現企業級AI基礎設施的即時監控、強化工作負載隔離，並提供對AI資料的深度可視與控管，協助企業防禦AI威脅，完整保障AI供應鏈。

基礎設施層（Infrastructure Layer）：AI Cloud Protect運行於NVIDIA BlueField上，在不影響效能、佔用額外GPU資源的情況下為AI Factory提供防護，保障支撐AI運算的基礎設施。

企業應用層（Application Layer）：CloudGuard WAF（網路應用程式防火牆，Web Application Firewall）在源頭阻擋提示詞注入（Prompt Injection）、越獄（Jailbreaking）、LLM中毒（LLM poisoning）等AI應用攻擊，並保護LLM輸入/輸出及所有資料流，包含檢索增強生成（RAG）、模型上下文協定（MCP）伺服器。憑藉引領業界的檢測能力與極低的誤報率，以及結合Gandalf平台（全球最大的AI紅隊平台，擁有超過8,000萬筆對抗攻擊樣本）的獨特資料優勢，為自主與企業系統互動的代理式AI（Agentic AI）應用提供專門防護。

終端使用者層（User Layer）：GenAI Protect可於合規要求下規範員工的AI使用行為、防止敏感資料外洩，並自動產出審計軌跡，協助企業在擁抱生成式AI的同時落實合規責任。