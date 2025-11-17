思科 AI 調查：AI 就緒企業實現大規模 AI 成效

思科《人工智慧準備度指數》調查最新結果顯示，全球13% AI就緒的領導企業（亦即「領導者」，Pacesetters）展現出截然不同的架構決策思維，從而形成複合優勢。值得注意的是，97%全球領導者已能以更高效率及更大規模推進AI部署，成功實現AI應用並獲得相關投資回報。

思科亞太、日本及大中華區雲和人工智能基礎設施業務總經理Simon Miceli表示，今（2025）年的報告顯示，AI領導者在架構思維上與眾不同，我們調查中的領導者正是最佳案例。他們建立以網路為核心的架構，優先強化電力架構、持續優化，並自始便將安全納入考量。正因如此，97%全球領導者能實現具體且可擴展的價值。相比之下，68%台灣整體企業缺乏這種前瞻性的架構思維，則面臨累積AI架構債務（AI Infrastructure Debt）的風險。這些取巧捷徑與落差最終會演變成阻礙創新與競爭力的瓶頸。

思科2025年度《人工智慧準備度指數》調查指出，AI領導者的四大架構決策特質如下：

一半的受訪台灣企業預期，未來三至五年內，AI工作負載將增加超過五成，其中37%計畫於未來12個月內擴建資料中心。然而，電力架構通常需花費18至36個月方能建設完成。全球96%領導者已建置專用架構以優化電力消耗，而僅39%台灣企業做到同樣部署。近半數台企正擴建AI運算能力，卻缺乏相應的電力架構支撐。領導者未雨綢繆，提前為難以事後補救的挑戰做好部署。

儘管大多數受訪者聚焦於運算能力，領導者更重視網路架構。81%全球領導者認為其網路已達至AI工作負載的「最佳狀態」，相較之下，僅19%台灣整體企業持相同看法。當工作負載倍增時，網路往往會先於運算成為瓶頸，而在實際運行中重新佈局資料中心並非易事。在整合層面上，領導者整合AI與網路的比例（79%）高於與雲端整合的比例（61%）。受訪台企在兩者的整合程度相似，但明顯落後（網路為27%，雲端為26%），且無明確優先順序。領導者選擇以網路為基礎，所有系統皆建構於此基礎之上。

