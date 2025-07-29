Cynet 內建原生 MDR　幫您找出真正的攻擊

不必自己發現問題，Cynet MDR服務最大的好處是它帶來的安心感。知道公司受到網路安全專家的保護，就可以專注於核心業務，並確信資料是安全的。就像有值班醫生，24小時看著系統有沒有感染，能即時診斷系統異常（攻擊）、立刻處置（隔離主機）。尤其是讓Cynet原廠技術團隊執行最擅長有效率的MDR專業服務，讓公司營運無後顧之憂！

面對未知的網路威脅攻擊與產業合規要求時，中小企業、政府機關或醫療院所大多仰賴傳統的端點安全解決方案，僅著重於預防或事件發生後的被動修復補救措施。即使意識到傳統防毒系統能力有限，開始編預算導入EDR產品，仍然難擺脫告警疲勞、事件調查與反應慢等老問題，也更凸顯資安人力不足的困境，根本問題依然沒有解決。

即使現在的企業使用MDR（託管式偵測與回應）服務的比例未及預估，但跳躍式的成長趨勢已經證明市場的絕對需求，MDR能為企業提供專業支援，而無需費心於思考「為何與如何做」，而是專注在下一步該做什麼？進一步讓資安系統防禦更完整。

若您擔心駭客隨時可能會繞過傳統的安全防護，對企業造成重大損害，希望能夠早期檢測發現與回應網路威脅，那麼MDR服務便是超越傳統安全措施的最佳選擇。運用先進的XDR與人工智慧（AI）和機器學習（ML）等技術分析、全天候監控、威脅情資和專家分析師來即時偵測和回應威脅，大幅減少網路事件造成的衝擊與損害。

Cynet的優勢在於整合多種安全功能於單一平台，並內含原廠CyOps團隊MDR服務，能夠降低總體擁有成本，提供企業頂級安全工具和專業知識。針對＂告警疲勞、缺乏專業安全人員、無法24小時監控、回應速度慢＂等共通的問題，Cynet的解決方案正好針對這些痛點：通過自動化調查和回應減少告警疲勞；透過Cynet原廠MDR服務提供24/7託管檢測彌補安全人才缺口。

Cynet所推出的AutoXDR平台，整合EPP、 EDR、NDR、UBA、Deception等核心技術，並內含原廠24/7 MDR服務能力於單一平台，提供攻擊的檢測與自動化響應修復，透過網路檢測與用戶使用行為分析防止內部資料外洩。Cynet在2024年MITRE ATT&CK評估中，獲得100%檢測率、100%防護率和零誤報的優異成績。另外，於端點的多類型的誘餌，可第一時間響應誘捕攻擊來源，並由原廠資安分析師24/7全天候協助威脅獵捕與事件回應，幫助用戶處理超出內部安全人員能力範圍的任務，有效減少告警疲勞，大幅降低人力依賴與縮短回應事件調查時間。

Softnext中華數位科技為Cynet亞太地區第一家代理商。有鑑於網路威脅日趨複雜，為提供企業更完善的資安防禦解決方案，除了強化自主研發產品的防禦能力，亦代理國際資安大廠的專業防護產品，從各個重點缺口著手防禦，以多元的防禦解決方案，協助企業打造更完備的防禦環境，降低資安風險。