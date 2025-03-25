富智捷車用資安榮獲 ISO/SAE 21434 認證

在智慧車輛聯網功能日益普及的時代，網路安全已成為車輛產業不可或缺的一環。富智捷（MobileDrive）作為車用軟硬體及系統供應商，成功在車用網路安全領域取得進一步突破，在TUV NORD Taiwan的評鑑下，榮獲ISO/SAE 21434道路車輛網路安全工程認證。展現其在車用資安領域的卓越實力與堅定承諾。

ISO/SAE 21434是由國際標準化組織（ISO）與汽車工程師協會（SAE）共同制定的國際標準，旨在確保車輛在整個生命週期內，從設計、開發、生產、營運到報廢，皆能有效防範網路安全威脅，對應到歐盟UNECE R155法規中對於進入歐盟市場的車輛與供應商在車用網路安全管理系統（CSMS）之要求，ISO/SAE 21434現今可作為汽車製造商與零組件供應商所依循之重要標準之一。

TUV NORD Taiwan以其嚴謹的驗證流程和專業的技術團隊聞名，在全球範圍內為汽車產業供應鏈提供高品質的驗證服務。富智捷MobileDrive深知網路安全在智慧汽車發展中的重要性，並與專業的第三方驗證機構TUV NORD Taiwan合作，透過其專業的評鑑流程，驗證其車載產品開發流程符合全球車載系統網路安全的標準，確保資安管理體系的有效性，也進一步提升了產品的安全性與可靠性。

富智捷MobileDrive將資安考量貫穿於產品開發的每一個環節，從早期設計階段即導入風險評估與防護措施，確保產品在整個生命週期內皆能維持高水準的安全性。此外，公司與供應商建立緊密的合作關係，要求供應鏈夥伴共同遵守嚴格的資安標準，攜手打造安全的產業生態。公司更建置完善的資安監控機制，即時掌握潛在威脅，並透過軟體及韌體更新，確保產品始終處於最佳安全狀態。

隨著智慧車輛技術的快速發展，在全球車用資安意識抬頭之際，MobileDrive取得ISO/SAE 21434認證不僅展現其在資安領域的專業實力，並提升富智捷MobileDrive的市場競爭力，強化其品牌形象，贏得客戶的信任。富智捷MobileDrive也將持續提升車用資安水平，促進智慧車輛產業的發展，使智慧車輛的未來將更加安全、可靠。