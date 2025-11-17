Seagate 新一代邊緣儲存　因應未來資料挑戰而設計

全新的Seagate Exos 4U100和4U74 JBOD系統，在Supercomputing（SC25）大會召開前夕，為企業儲存奠定全新標準。這些旗艦平台專為資料中心和邊緣等以資料為中心的環境而設計，在市場上最完整的高密度單一機殼中提供高達3.2 PB的儲存容量。

隨著生成式人工智慧、分散式儲存架構和不斷變化的資料主權需求推動組織迎接大幅度資料成長，Seagate Exos 4U100和Seagate Exos 4U74系統均提供先進的SAS-4 JBOD儲存解決方案。這些系統旨在簡化營運、提高能源效率並提供可擴充的儲存功能，並由Seagate的Mozaic創新技術提供支援。

生成式人工智慧正在改變企業建立和管理資料的方式。根據Seagate委託進行的最新IDC研究報告，78%的組織正在產生新型內容，隨著AI普及，儲存需求也隨之大幅增加。IDC研究經理Adam Wright說道，最重要的問題不再是資料量是否會增加，而是企業如何善用這種規模，產生可衡量的價值。

然而，挑戰不僅止於龐大資料量：不斷變化的資料主權法律現在要求組織在本機儲存和管理資料，以符合法遵和隱私權要求，而內部部署AI工作流程的興起，正將資料分析從集中式雲端環境轉移到混合式、分散式和解耦式營運架構。這種轉型需要儲存卓越效能、極高安全性，以及符合未來需求的可擴充性，同時也需要節能，以為邊緣創新奠定基礎。

Seagate邊緣儲存與服務部門資深副總裁Melyssa Banda表示，Seagate Exos 4U100 JBOD標誌著邊緣儲存創新領域的大膽新篇章，旨在滿足建立、儲存、複製和分析邊緣資料的不斷變化需求。這不僅僅是一款產品，更體現Seagate致力於協助企業將更多資料儲存更久的承諾，以便領導者評估資料能為未來業務成果帶來的價值。

Seagate Exos 4U100採用Seagate最新的Mozaic HAMR技術，提供業界領先的密度、能源效率和快速資料傳輸量。專為PB級AI和ML工作流程而設計，支援頻繁的模型檢查點、長期保存和持續資料接收，讓組織能夠擴充儲存並支援即時邊緣分析。主要優點：