微軟 HoloLens 2混合實境　重新定義未來工作模式

微軟公布Microsoft HoloLens 2混合實境裝置將於9月正式登台。為強勢搶進商用市場，微軟挾全球夥伴將創新技術落地台灣，再牽台灣在地技術合作夥伴拚創意，直入解決台灣經濟命脈之高科技製造業遠距廠房管理、跨國技術支援等急迫需求，並全面展開醫療遠距手術與教學、零售虛實導覽與銷售等應用，賦能混合實境商務應用跨大步，畫擘台灣混合實境市場大未來！

面對發展多年的混合實境市場，Microsoft HoloLens擁有全球市場最成熟的產業應用情境，與全球策略技術夥伴支援！在微軟智慧雲加端大策略布局下（Intelligent Cloud＋Intelligence Edge），Microsoft HoloLens 2將成為最能為台灣產業帶來顛覆性革命的混合實境裝置。

同時，台灣微軟更於Microsoft HoloLens 2登台前，於記者會現場攜手PTC、台灣艾司摩爾（ASML）、和碩科技展示製造業工業4.0，遠端廠房協作與指導等運用場景、夢想動畫（Moonshine）夢境現實體感劇院未來應用，與台大醫院及瀚創生物科技（AItasy）遠距醫療臨床應用，徹底展現微軟成熟的混合實境生態系已遍地開花！

此外，Microsoft HoloLens 2搭配Microsoft Dynamics 365 Remote Assist 與 Microsoft Dynamics 365 Guides 商務應用解決方案，及Microsoft Azure Spatial Anchors、Microsoft Azure Remote Rendering與Azure Digital Twins混合實境解決方案，更將深入台灣產業六大應用發展可能：

遠端協作支援：協助一線員工隨時與遠端專家交流，專家可以透過訊同步觀看一線員工即時實景的，並進行互動指導。適用於製造、零售、醫療、教育等全產業應用。

任務指引&任務管理：透過逐步指引，指導一線員工比以往更快、更準確地方式完成任務。適用於製造業廠房管理、醫療業教學等。

模擬實作：針對各產業模擬一線場景以快速培訓員工。如醫療場景可即時顯示患者身體特徵數值，讓醫師更專注於手術過程與患者的身體狀態。

設計與原型製作：將CAD 和 BIM 檔轉換為 3D 數位雙生，以便快速運算並協作處理新產品設計。適用於建築與公共安全3D虛擬模型製作與專案管理。

銷售協助：透過混合實境向客戶展示商品，以減少成本支出並快速達到大量銷售。適用於零售業產品展示以減低庫存管理成本。

虛實資料疊加：透過虛實資料的疊加，讓資訊能隨時隨地取得，使員工能夠做更好、更快、更明智的決定。

台灣微軟總經理孫基康表示，疫情顛覆了傳統營運思維，更加速企業邁在轉型旅程上，7月時，微軟CEO薩帝亞更提及，過去5個月以來，科技強度已成為企業韌度的關鍵，建立自身數位能力的企業將加快從危機中脫離並復原。深入台灣市場看見產業迎戰國際競爭需求，微軟再於邊緣運算添一火力，引進風靡全球的HoloLens混合實境裝置，完整布局端到雲，讓虛擬與現實透過數位雙生無縫接軌，領航台灣迎向新未來工作模式。此創新營運思維在疫情期間也搶先被台灣高科技大廠採用，顯見迎向新時代已勢不可擋！