兆勤科技升級產品資安治理　強化中小企業與 MSP 防禦韌性

兆勤科技（Zyxel Networks）進一步強化產品資安治理架構，持續深化對中小企業與託管服務供應商（MSP）的長期承諾，協助企業積極應對日趨複雜的資安威脅與法規要求。

歐盟《網路韌性法案》（EU Cyber Resilience Act，CRA）重新定義了產品責任歸屬—企業必須在產品全生命週期中，落實透明且可驗證的安全治理。在法規變革之際，資安研究機構Mandiant的研究也指出，利用軟體漏洞早已是駭客最常用的入侵手法，如今更藉助AI加快攻擊速度。這也讓資源有限的中小企業與MSP，比以往更需要仰賴資安治理成熟、值得信賴的合作夥伴。

對兆勤科技而言，資安從不是產品完成後的補救措施，而是自始至終貫徹「安全設計（Secure by Design）」原則。我們透過以下三項核心承諾，主動將資安融入產品開發、漏洞管理與生命週期治理中的每一個環節：

產品和服務全面導入安全設計：身為台灣第一家、亦是全球首家簽署CISA「安全設計承諾」（Secure by Design Pledge）的中小企業網通廠商，兆勤科技持續推出以中小企業為核心的資安強化措施，致力降低營運風險並簡化安全部署流程。這些具體措施包括支援Zyxel帳號的無密碼登入，並在整體產品組合與延伸服務（含無線存取、管理員登入及遠端VPN存取）中全面導入多重驗證（MFA）。兆勤科技同時遵循CISA核心原則，消除預設密碼，並在產品開發階段主動減少各類潛在弱點。

資安治理典範：合勤集團產品資安事件應變小組（PSIRT）成立至今已近十年，透過公開透明的漏洞揭露政策與協作修補流程，與全球資安研究人員緊密合作。憑藉嚴謹的資安治理標準，合勤集團是網通業界少數同時取得雙重供應商認可等級（Provider Acceptance Level）的CVE編號授權單位（CNA）之一，與Cisco、Juniper、F5等業界領導廠商並列。合勤集團近期也正式成為全球資安事件應變與安全團隊論壇（FIRST）的正式會員，也是台灣首家加入FIRST的網通廠商，進一步提升在漏洞應變與資安事件管理上的全球協作。

公開透明的產品生命週期管理政策：兆勤科技秉持透明原則，持續推動公開透明的產品生命週期管理政策，並依據明確的維護時程，及時提供安全更新與技術支援，協助客戶有效降低長期資安風險。透過公開透明的產品支援與淘汰時程，兆勤科技讓客戶能更有信心地規劃長期技術投資，適時汰換老舊設備與不安全的網路協定。此舉不僅能防範潛在資安隱憂，更有助於企業提早因應即將上路的歐盟CRA法規，強化整體資安韌性。

合勤集團資安長游政卿表示，資安治理已經到了不能只靠口頭承諾的階段。網路威脅加劇，加上歐盟CRA等全球法規對產品安全責任的要求不斷提高，企業要贏得信任，靠的是可驗證、落實於日常的資安治理，而非流於口號。只有在從產品設計到淘汰的每個環節保持透明，才能協助企業減少資安死角、做出更精準的防禦決策，並提升整體資安韌性。

兆勤科技總經理蔡明見亦指出，中小企業與MSP正面臨雙重壓力，一方面要強化資安韌性，另一方面也得管理日益複雜的IT環境。我們將資安防護內建到網路架構中，可省去事後修補時既耗時又耗成本的人工流程，不僅讓部署更快速、合規稽核更簡單，也協助MSP夥伴提供更安全、可靠且具韌性的網路服務，進一步贏得客戶信賴。