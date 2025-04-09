IBM 新一代大型主機：全方位擴大企業級 AI 應用

IBM推出新一代大型主機IBM z17。作為IBM Z主機系列的最新旗艦產品，IBM z17搭載跨硬體、軟體和系統操作的全方位AI能力。在全新IBM Telum II處理器的支援下，IBM z17的能力將拓展至交易型處理之外、新的AI工作負載。

IBM Z正在重新定義AI的規模化應用，協助企業對所有交易處理進行即時評估。IBM z17將助力企業加速創新並大幅提升效率，例如，每天可處理比上一代Z系列主機z16多50%的AI推理。全新的IBM z17也將加速創造各行各業的商業價值，包括超過250個AI應用場景，例如降低貸款風險、管理聊天機器人服務、分析醫學圖像、預防零售犯罪行為等。

IBM z17的設計和開發歷時五年，包含300多項已經提交美國專利商標局的專利申請。在研發過程中，IBM團隊採納100多家客戶的建議，並與IBM研究中心和軟體團隊密切合作。新系統引入了多模態AI能力、新的資料安全能力，以及一系列AI驅動、旨在提高系統可用性和應用管理的新工具，包括：

將AI應用於資料：IBM z17的AI推理功能由內置第二代片上AI加速器的IBM Telum II處理器提供支援，具有更高的頻率和運算能力，緩存增加40%，每天可執行超過4,500億次推理操作，回應時間為1毫秒。

加速AI規模應用：IBM Spyre加速器（IBM Spyre Accelerator）將通過PCIe卡在2025年第四季推出，為Telum II處理器提供額外的AI運算能力，兩者共同優化以支持AI多模態方法。Spyre Accelerator專為大型主機打造生成式AI能力，包括運行AI助理和利用系統中的企業資料。

藉助AI提升使用者體驗：z17旨在幫助開發人員和 IT營運人員安全地使用AI助理和AI代理，包括IBM watsonx Code Assistant for Z和IBM watsonx Assistant for Z，以提升他們的技能和效率。此外，watsonx Assistant for Z將與Z Operations Unite整合，首次使用即時系統資料提供基於AI對話的事件檢測和處理能力。

IBM主機和LinuxONE業務總經理Ross Mauri表示，業界已經認識到：AI的價值很大程度上取決於其運行的基礎設施。IBM希望藉由IBM z17將AI帶入企業業務的核心，並提供所需的軟體、交易處理和儲存等解決方案，讓AI快速落地、融入營運。我們也將幫助企業以更安全、更經濟的方式使用AI，從巨量、未利用的企業數據裡發掘新的價值。

IBM z17是一個從頭開始設計的系統，通過緊密結合硬體創新、AI賦能的軟體能力，以及對開放標準和工具的全面支持，完全整合到混合環境中。這樣的設計將帶來強大的性能和可靠性，同時重塑開發人員和系統操作人員使用和管理IBM Z的方式，包括：