Zyxel 協助中小企業克服 WiFi 限制

四款最新WiFi 7無線基地台擁有多種天線配置選項，使中小企業可依照需求在其網路環境中體驗最佳的WiFi效能

兆勤科技（Zyxel Networks）推出四款新的WiFi 7無線基地台—NWA110BE、NWA210BE、WBE510D和WBE630S，速度高達6500Mbps和12300Mbps。新的無線基地台與三款現有型號共同構成市場上最完整的WiFi 7基地台系列，為各種企業規模和情境提供最佳選擇。

天線設計對WiFi的信號強度、覆蓋範圍和穩定度都非常重要，Zyxel新推出的WiFi 7無線基地台採用三種不同的天線設計，適用於不同的情境，以提供最佳用戶體驗。

NWA110BE和 NWA210BE配備內建天線，非常適合天花板安裝和一般常見WiFi環境。

WBE510D採用雙優化天線，設計於天花板和牆面安裝，並且可適應更複雜的WiFi環境。網路管理員可在不影響性能的狀況下輕鬆調整無線模式。

WBE630S配備智慧天線，專為具挑戰性和擁擠的環境而設計，能智慧調整天線模式來減少干擾。

新無線基地台的所有元件均經過精心設計，以提供最佳的WiFi體驗。獨特的「RF優先」最大程度地減少來自附近WiFi和行動網路的干擾。矩形外型則提供了最佳天線間距，實現更高的信噪比並減少干擾。

這四款雙頻無線基地台均提供三頻支援。Zyxel的專利BandFlex設計讓用戶可以在5GHz 和 6GHz頻段之間選擇，提供更大的靈活性。2x2+4x4的天線配置比市場上大多數採用 2x2+2x2 天線的雙頻WiFi 7無線基地台，有更大的覆蓋範圍和更好的性能。

這些無線基地台與Zyxel Nebula雲端管理平台無縫整合，為企業提供AI智慧管理的功能，使配置、診斷和故障排除變得迅速，可高效率解決常見的WiFi問題。Nebula的Connect & Protect Plus（CNP+）是一項雲端WiFi安全服務，允許管理員直接通過無線基地台強制執行安全政策，並且無需更改網路基礎設施，以保護企業免受惡意軟體、網路釣魚和有害網站的威脅。

兆勤科技網路事業總處資深協理林永毅表示，企業正逐漸採用WiFi 7設備，但現實是企業不一定有良好的使用者體驗。通過這四款新的WiFi 7無線基地台，能夠協助中小企業無痛採用新技術，推動WiFi 7在全球持續普及。

這些新無線基地台配備PoE+和USB Type-C充電的雙電源選項，讓用戶可以有一個較環保的選擇，利用現有的充電硬體來供電。