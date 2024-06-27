NVIDIA AI Computing by HPE 加速GAI 產業革命

HPE和NVIDIA推出 NVIDIA AI Computing by HPE，這是一系列共同開發的AI解決方案和聯合市場推廣整合，使企業能夠加速採用生成式人工智慧（GAI）。

該產品組合的主要產品包括HPE Private Cloud AI，此為同類首款解決方案，可將NVIDIA AI運算、網路和軟體與HPE的AI儲存、運算和HPE GreenLake雲端進行迄今為止最深度的整合。該產品使各種規模的企業能夠獲得節能、快速和靈活的路徑來永續開發和部署生成式AI應用程式。HPE Private Cloud AI由新的OpsRamp AI copilot驅動，可幫助IT營運改善工作負載和效率，提供具有完整生命週期管理的自助服務雲體驗，並提供四種規模尺寸的配置，以支持廣泛的AI工作負載和用例。

所有NVIDIA AI Computing by HPE的產品和服務都將透過一個涵蓋銷售團隊和通路合作夥伴、訓練以及勤業眾信、HCLTech、Infosys、TCS和Wipro等全球系統整合商網路的聯合市場推廣策略提供，可以幫助各產業的企業運行複雜的AI工作負載。

慧與科技總裁暨執行長Antonio Neri表示，生成式AI對於企業轉型具有巨大潛力，但碎片化AI技術的複雜性包含太多風險和障礙，阻礙了大規模的企業採用，並可能危及公司最有價值的資產—專有數據。 為了釋放生成式人工智慧在企業中的巨大潛力，慧與科技和NVIDIA共同開發了用於AI的一站式私有雲，使企業能夠將資源集中在開發新的AI用例上，從而提高生產力並釋放新的營收來源。

HPE Private Cloud AI提供獨特的雲端為基礎的體驗，可加速創新和投資報酬，同時管理AI帶來的企業風險。此解決方案提供：

支援利用專有資料的推理、微調和RAG AI工作負載。

企業對資料隱私、安全、透明度和治理要求的控制。

具有可提高生產力的ITOps和AIOps功能的雲端體驗。

靈活使用的快速途徑，以滿足未來AI的機會和成長。

AI和資料軟體堆疊的基礎始於NVIDIA AI Enterprise軟體平台，其中包括NVIDIA NIM推理微服務

NVIDIA AI Enterprise可加速資料科學管道，並簡化生產級copilot和其他生成式AI應用程式的開發和部署。NVIDIA NIM包含在NVIDIA AI Enterprise中，提供易於使用的微服務來最佳化AI模型推論，從而在各種用例中實現AI模型從原型到安全部署的平順轉換。

HPE AI Essentials軟體與NVIDIA AI Enterprise和NVIDIA NIM互補，提供了一套可立即運行的AI和資料基礎工具，具有統一的控制平面，能夠提供靈活的解決方案、持續的企業支援和可信賴的AI服務，如資料和模型合規性以及可擴展功能，確保AI管道在AI生命週期中合規、可解釋和可重現。

為了為AI和資料軟體堆疊提供最佳效能，HPE Private Cloud AI提供了完全整合的AI 基礎設施堆疊，其中包括NVIDIA Spectrum-X 乙太網路、用於檔案儲存的HPE GreenLake以及支援NVIDIA L40S、NVIDIA H100 NVL Tensor 核心 GPU和NVIDIA GH200 NVL2平台的HPE ProLiant伺服器。