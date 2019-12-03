Juniper 藉由 AI 為企業網路帶來易用性與可靠性

Juniper Networks旗下的Mist Systems推出企業級以AI驅動的自主運行網路（Self-Driving Network），利用Mist的AI引擎和微服務雲端，簡化了IT運作，以及有線／無線網域的異常排除過程，更能優化網路使用者體驗。

Mist透過新的雲端訂閱服務，為Wired Assurance拓展其平台。這項全新功能，可將大量數據從Junos交換器遙測裝置（switch telemetry）移轉到Mist微服務雲端和AI引擎，為終端使用者簡化操作流程，縮短平均修復時間（mean time to repair），以及更好的視覺效果。Mist進一步為專業IT人員減輕負擔的功能如下：

客製化的服務層級期待值（Customizable Service Level Expectations）：衡量物聯網端點的有線使用者體驗和連接前/後性能指標。

偵測異常（Anomaly Detection）：當交換器性能與基準線出現誤差時，Mist會在使用者發現問題之前，主動提醒管理員。

Marvis AI驅動的虛擬網路助手（Marvis AI-Driven Virtual Network Assistant）：現已支援有線及無線網路，IT管理員能以自然語言下指令提問，並取得異常排除詳細的回答與建議。Wired assurance指令提問例如：我的交換器有什麼問題？

自主運行矯正（Self-Driving Remediation）：可找出有線與無線網路問題根源，並在可行的狀況下自動採取行動。

Marvis Actions儀表板是Mist的Marvis虛擬網路助手（Virtual Network Assistant，VNA）服新增的功能，透過利用Mist的整合AI引擎—Marvis，此Mist平台能夠在各種IT網路範疇（WLAN、LAN、WAN和安全）找出異常的根源，並在可能的情況下自動排除異常。如果異常事件發生於存取網路之外，Marvis將為IT人員建議一系列的解決之道。

Marvis 也為第三方交換器提供有線可視性，主動識別無效或缺失的VLAN、韌體合規性、PoE預算限制等問題，為無線使用者提供由有線網路導致異常的建議洞察。

Mist產品管理副總裁Sudheer Matta表示，Marvis Actions將在AI引擎中獲得的洞察，例如找出異常的根源，轉換成IT管理人員可操作的指令。這是在使用Mist網路時需要查看的第一個關鍵，在某些狀況下，也是唯一需要查看的癥結點。透過簡單的Marvis Actions儀表板，就可以監測和管理其網路的健康狀況。這種一致性的易用性和智慧功能，讓Mist成為首選平台，在AI驅動的自主運行網路技術中脫穎而出。