數發部四大施政主軸推動臺灣數位轉型

數位發展部舉行新春媒體交流會，總結114年在「推動AI產業發展」、「強化資安韌性」、「落實打詐作為」及「深化數位政府建設」四大主軸的轉型成果。數發部林宜敬部長表示，過去一年數發部逐步由傳統補助思維轉型為「企業經營」的邏輯推動政務，專注於解決產業痛點。展望115年數發部將持續擴大這股數位動能，讓科技研發轉化為實質的經濟價值。

林部長強調，軟體產業應朝向「產品化（Products）」轉型，而AI的發展必須落實於「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具的對接。

在算力方面，數發部積極布建底層資源，截至114年底，數位產業署建置之GPU算力池已協助186家民間業者，開發至少266個模型與AI服務。同時，積極配合金融監督管理委員會正式發布函釋，將AI算力中心認定為策略性產業；為進一步強化投資誘因，積極推動將AI算力建設納入促參重大公共建設範圍。目前已完成稅式支出評估報告並送交財政部審議，以提高民間業者參與國家重大建設的誘因。

在資料方面，數發部於114年8月完成《促進資料創新利用發展條例》草案預告；官方「臺灣主權AI訓練語料庫」亦於去年底上線，內含超過11億個Tokens，累計86,717瀏覽人次，吸引包括TAIDE、Google DeepMind等單位申請使用，確保臺灣具備開發本土特色AI的核心競爭力。

在人才方面，發布《AI產業人才認定指引》以建立明確的人才衡量標準，並與人事總處成立「AI公務人才發展辦公室」，讓公務體系具備操作AI的實戰能力。

在行銷方面，林部長特別強調，新創最需要的不是政府補助，而是大量而穩定的訂單。過去一年，數發部積極舉辦產業媒合會（Demo Day），與公會攜手將AI技術對接到健康照護、醫療HIS系統、復健科技等領域，協助新創產品從實驗室走向市場。

在資金方面，透過100億元《加強投資AI新創實施方案》，截至115年2月，已核定6案，帶動民間投資逾3億元，發揮政府資金槓桿效益。

數發部致力達成「網路不能斷、系統不能讓駭客入侵、資料不能丟失」之目標，於114年完成多項關鍵部署。在資安方面，從法律、科技及商業三面向完備防護。法律面完成《資通安全管理法》修正；科技面建立事前、中、後三階段全面防護機制；商業面攜手產業夥伴，共同推動SEMI E187半導體資安標準。在韌性方面，從陸（固網與行動網路）、海（海底電纜維護與備援）、空（低、中、高軌非同步軌道衛星）三面向提升通訊防禦深度，確保極端狀況下之通訊順暢。

數發部持續優化民生服務，推動有感的「數位政府」。數發部建置《普發現金一萬》的官方登記平臺，去年更正式發表「數位憑證皮夾」App，並開啟超商通路試營運，民眾免帶身分證即可領取超商包裹，下一步預計將與各大學院校、租車、票券等多個領域業者合作，為民眾提供更便利多元的數位服務。未來將持續推動以「人生事件」為核心的整合型流程，簡化由出生至終老之行政申辦程序。

針對社會關注的詐騙議題，數發部透過科技手段積極落實源頭管理。「網路詐騙通報查詢網」App下載數已達5萬4千次，通報件數達61萬餘件，成功下架近30萬件違法詐騙訊息。數發部要求Meta、Google、LINE等平臺加入好人隊，其中，Meta運用數發部通報下架的詐騙訊息來訓練AI攔阻系統，已成功攔阻超過780萬則針對臺灣的詐騙訊息。

林部長最後強調，114年是數發部「扎根與對接」的一年。115年將扮演「數位發動機」的角色，更要透過政策紅利協助企業創造更高的經濟價值，讓數位轉型成果落實於全民生活。