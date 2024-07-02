台商應掌握歐美綠色製造與轉型契機

時序進入炎炎夏日，不但台灣的氣溫逐漸上升，全球各地更是紛紛傳來熱浪來襲的消息。巴黎奧運即將於2024（今）年7月26日開幕，選手村為了響應降低碳排的目標，選擇不裝設冷氣，而是利用埋在地板下的冷卻管來保持室溫在23-26度之間。這些措施不僅展現了法國對節能減碳的承諾，還體現了歐盟為實現氣候中立所做出的努力，推動更可持續的未來。

勤業眾信國際租稅服務資深會計師李嘉雯表示，為達成2050年成為氣候中立的大陸，歐盟於2020年發布關於如何引導歐盟公司走向淨零的「歐盟綠色協議政綱（Green Deal policy）」，並於2023年公布「綠色協議政綱產業計畫（Green Deal Industrial Plan）」之獎勵措施，此為支持歐盟企業透過強化生產過程或導入更加環保新科技，其中包括備受關注之碳邊境調整機制（CBAM）。法國、義大利和德國等也提出相應的激勵機制及政策。

法國於今年3月開始實施綠色工業稅額抵減（Green Industry Tax Credit，GITC-C3IV），針對新投資（CAPEX）在法國生產來自於電池、風力、太陽能及熱泵此四個能源轉型產業，若符合生產設備、生產基本零件和關鍵原材料等條件提供可退稅的稅額抵減。適用此GITC稅額抵減制度在於需要於專案開始前、下任何採購訂單前或購買土地之前稅務機關提出申請，並由法國稅務機關及環境局進行評估，一般而言評估期限為三個月，可申請期限為2025年12月31日前，申請程序較適用傳統歐洲資金更簡單易用。GITC因為被視為符合資格的抵減而非扣除所得稅，因此不影響評估全球最低稅負制有效稅率。因此，法國政府預期在開放的兩年內，約200億至250億歐元的資本支出投資將通過此新制度流入法國。

義大利推出為實現能源效率及實現節能的企業轉型5.0制度（Transition 5.0 Program），適用期間自2024年1月1日至2025年12月31日，此制度被視作現金贈與之收入而非減少稅收，因此不影響評估全球最低稅負制有效稅率。具體而言分成三大類：

工業4.0有形資產及無形資產的投資：倘若企業在工廠或特定流程上達成節能，依程度可以獲得最高45%的稅額抵減。企業可用以抵減增值稅、薪資稅、房地產稅等應納稅額來。此種獎勵制度可適用不同規模或不同類型的投資。 購買供可再生能源自我生產及自我消費的資本支出，包括太陽能光電、風電、水力發電和儲能系統。 培訓員工使用節能資產以獲得技術、數位技術、能源轉型方面的技能：企業可以獲得員工培訓金額的稅額抵減，然每年上限為歐元30萬或總投資的10%以內。

德國導入及實施跟科技轉型相關之暫行性危機及過渡框架的法規（Temporary Crisis and Transition Framework，TCTF），為電池、太陽能電池板、風力渦輪機、熱泵、電解槽生產及相關生產設備等所需的補充材料創造援助計畫空間。在德國，除研發活動扣抵外，現金補助資金是主要的獎勵措施，目前尚待德國政府開放新的獎勵措施。德國近期剛實施旨在為有益氣候以減少生產玻璃、陶瓷和基礎材料領域之碳排而提供新資助的1/3計畫（1/3 program）。此計畫將使企業獲得約10~15年間之傳統工廠和綠色氣候友好之生產設施間的抵消付款差額，以利企業轉型為環保的綠色生產，例如綠色鋼鐵。

李嘉雯說明，美國2022年亦通過「降低通貨膨脹法案（IRA）」包括落實乾淨能源抵減及獎勵優惠措施，以吸引涵蓋製造業、運輸業、H2和再生能源等不同類型的投資。台商跨國企業在歐美有布局或預計前往投資者，建議把握美國IRA及歐盟綠色協議政綱產業計畫之激勵措施，以達成綠色製造、綠色轉型的目標。