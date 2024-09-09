數發部數產署攜手 PQC-CIA　共同強化產業資安聯防

後量子資安技術持續在半導體產業發酵，數位發展部數位產業署（數發部數產署）黃雅萍主秘於9月6日SEMICON Taiwan 2024國際半導體展期間，偕同後量子資安產業聯盟李維斌召集人，舉辦聯盟階段成果發表會，首次對外分享臺灣自主研發之後量子安全晶片相關技術方案，以及運用後量子資安技術強化的衛星通訊、網通設備、監控平台等解決方案，並邀請威宏科技、智能資安科技、全濠科技、宇鼐科技、竣盟科技及池安量子資安等首批投入研發的業者一同露出，持續推動以新興技術強化半導體產業資安聯防。

隨著量子計算技術的進步，傳統加密技術面臨前所未有的挑戰，後量子加密技術已成為保障高科技製造安全的重要防線。數發部數產署於今（113）年5月催生「後量子資安產業聯盟（Post-Quantum Cryptography Cybersecurity Industry Alliance，PQC-CIA） 」後，持續與聯盟積極合作，除了推出後量子安全晶片設計公版，協助企業加快研發與驗證腳步，也於臺灣各地區辦理一系列後量子資安課程與工作坊等活動，擴散知識並培育後量子資安人才，為產業未來對抗量子電腦攻擊奠定基礎。

除了後量子資安研發成果展示，數發部數產署今年在SEMICON Taiwan設置的SECPAAS資安館，也聯合中華龍網、全景軟體、安華聯網科技、來毅數位科技、偉康科技、眾至資訊、優倍司、鴻璟科技等我國資安廠商，展示適用工控場域及有助標準合規的解決方案，展會期間不僅行政院卓院長蒞臨支持，資安館亦接待來自馬來西亞等國際訪團參觀導覽，有效推動我國資安廠商國際曝光、促進商機。臺灣資安產業的發展關乎國家數位經濟的未來，數產署將繼續與各界攜手合作，推動資安技術的創新與應用，協助臺灣在全球高科技供應鏈中維持競爭力和技術領先地位。