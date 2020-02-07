亞太電信推＂BOSS++雲視訊＂翻轉上班模式。

隨武漢肺炎疫情肆虐，多家跨國企業紛紛暫停中國業務，關閉在大陸的門市，營收與獲利勢均受到衝擊，擾亂全球企業營運，多數企業為降低員工出門增加感染機率，鼓勵員工在家進行遠距辦公，伴隨著大量視訊會議與電話溝通需求，雲端視訊相關服務成為企業對抗疫情的最佳解決方案。

亞太電信推動「智慧生活」運營模式，結合數位科技，推出多項創新服務BOSS++雲視訊服務，透過行動+雲端科技的整合，讓企業員工可透過不同平台、載具，進行多功能視訊會議，協助企業在疫情期間，推動遠距辦公能更加順利，與企業共同度過難關。

智慧型手機帶動行動雲端模式的飛速發展，行動裝置不僅是生活的一部分，更是工作的核心。BOSS++雲視訊結合行動＋雲端的特性，提供雲端辦公的解決方案，員工不僅可省下通勤時間，並且可自由支配工時，較一般通勤上班節省了40%時間成本。

相較傳統視訊會議，BOSS++雲視訊享有低成本、快速建置之優勢，可節省80%費用，此外其服務還擁有一鍵開會、靈活註記、分組討論等強大商務功能，完美實現Any time、Any where、Any device 「指尖行動辦公室」。「BOSS++雲視訊」服務主要需求族群以跨國企業、國內中小企業、補教業、SOHO族為主。

亞太電信BOSS++雲視訊具備全方位商務功能，完勝實體會議，包含「一鍵開會」，會議主持人登入帳號開啟視訊，與會者只需輸入Meeting ID，即可快速進入會議，透過各種裝置，隨時隨地進行視訊連線，最多可容納100人上線；「靈活註記」，可透過電子白板、共同註記、螢幕分享等功能，一同標註簡報重點；「檔案共享」，若有即時文件需要分享，無需上傳至伺服器，透過雲端功能即可共享檔案；「分組討論」，可透過分割會議室，進行分組討論，聲音互不干擾。