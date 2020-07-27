Kneron 耐能推全球首個 AI 共享平台 KNEO！

耐能智慧（Kneron）舉辦開發者大會，推出首個AI共享平台 KNEO，使用者可以將自己開發的AI應用上傳到該平台與其他開發者共享，實踐AI普及的目標，打造人人都是AI工程師的生態圈。會中也預告耐能新一代AI晶片，而產品細節、場景應用以及合作廠商等將於8月底正式公佈。

Kneron創辦人暨執行長劉峻誠表示，此次推出KNEO平台，將以App Store的形式對全民開放，使用者可自行開發AI應用並上傳至該平台，或下載其他人的AI應用後再進行改良，做成個人喜歡的AI形式，而不會侷限在大廠的AI標準之下，真正實踐AI everywhere的願景。

KNEO平台的特色：

以邊緣運算AI構建而成，無需上雲，可在線下進行AI處理

為一開放的AI平台，吸引AI應用開發人員、消費者與服務供應商共同加入，打造AI生態圈

利用區塊鏈技術保存個人使用行為記錄，保存下來的AI數據（例如購物習慣、駕駛行為、健康訊息等圖像或影片），可轉換為自行管理的數位資產

消費者對自己的數位資產擁有控制權，可自行決定是否要出售予大型科技公司或科技企業買家

除了全球首創的KNEO平台外，KNEO也將成為美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）、維吉尼亞大學、聖母大學，以及台灣、香港主要大學AI教育的核心標準。另外，Kneron更與台灣人工智慧學校合作，開設邊緣運算專班，協助企業培養專業AI人才，降低台灣中小企業數位轉型的門檻與客服導入AI的困難。

在發布會上，耐能展示了KNEO平台下其中一產品「Kneo Stem」AI USB加速棒的能力。KNEO Stem置入耐能的KL520 AI晶片，因此，即使是最基礎的硬件，一旦靠KNEO Stem驅動了AI軟件，即可具備AI功能；示範顯示，只要把KNEO Stem插入小型單板計算機Raspberry Pi的USB端口，這簡單的計算機立可具有AI功能，如執行物像偵測、人數統計、辦別年齡、性別，和透過攝錄機傳感器輸入的數據進行人臉識別。

此外，裝置了KNEO Stem可促進不同傳感器之間的通信，把Raspberry Pi連接到兩個KNEO Stem，一個連接到門鎖，另一個連接到安全攝像機，當兩個人先後接近門鎖時，兩人一前一後站著，與門鎖相連的KNEO Stem會辨別出第一人的臉是該鎖的授權使用者，與此同時，與安全攝像機鏈接的KNEO Stem同時偵測到門前有兩個人，而第二人並沒有授權進入，結果，通過KNEO STEM的聯合智能，安全攝像機和門鎖進行了通信，以識別門前出現異常並發出警告消息。

綜觀目前世界上的 AI 應用，大多採技術至上的原則建構，而不是以使用者為導向，加上物聯網裝置連上雲端後，反倒引發使用者隱私、安全性、資料外洩以及設備製造商可及性的問題。另一方面，由於AI技術多掌握在知名大廠中，消費者等於無償提供自身的行為給這些科技大廠分析。

為了避免這種情況再度發生，Kneron 致力降低「終端物聯網產品」的技術門檻，讓物聯網裝置無需連上雲端，便可透過晶片自主學習，除了低資料外洩的可能性之外，KNEO 平台更結合邊緣運算與區塊鏈的技術，提供一個安全的網路，讓消費者可以建立個人化的子網路，保障自己的隱私權，更能讓消費者拿回自己的行為自主權。

Kneron 創辦人暨執行長劉峻誠表示，與一般AI晶片只做單一功能垂直的應用不同，Kneron的晶片設計架構是一組『樂高積木』，就是希望讓小朋友也能用『樂高』的概念學習AI，以KL520為例，本身是智慧裝置之外，還可以數片疊加，也可加裝在舊型晶片上增加算力，直接與其他設備互相溝通。