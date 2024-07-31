用AI打造韌性　Google與台灣邁向穩健未來

Google深耕台灣18年，因為有各方的支持，讓我們有機會持續帶來最新的產品和服務、擴大在台灣的營運，並且從2018年起開始推動智慧台灣計畫與各種倡議，協助台灣把握AI浪潮、邁向亞洲矽谷的願景。

根據Access Partnership發表的研究[註一]，如果台灣企業運用由AI驅動的產品和解決方案，預計能在2030年獲得3.2兆新台幣的經濟效益，相當於台灣目前GDP的13%以上[註二]；而Google也希望能夠繼續透過由AI驅動的科技，提升台灣的經濟韌性、數位韌性，還有社會韌性，成就長久穩健發展的基礎，迎接一個可以持續成長的未來。



AI拓展經濟韌性



AI不僅為台灣半導體產業帶來龐大的商機，更能全面提升各行各業的競爭力。根據Access Partnership的研究顯示，光是2023年，Google的AI產品和服務就為台灣的企業和家戶創造了6,822億新台幣的經濟價值[註三]，其中超過四分之一來自中小企業[註四]，彰顯AI驅動經濟多元發展的潛力。



AI的發展也仰賴新裝置的研發以及穩健的運算和網路建設；Google不僅在台灣打造了美國總部以外最大的硬體研發基地，為全世界帶來各種實現AI的軟硬整合產品，更設有亞太第一座Google資料中心，根據Deloitte的研究，2017年至2022年每年平均為台灣GDP帶來49億美元的經濟效益[註五]。此外，Google投資興建的三條海底電纜，根據Analysis Mason的研究，預計在2026年可幫助台灣降低網路使用者四分之一的上網延遲率、增加三分之一的頻寬[註六]，為企業和民眾帶來更流暢的AI體驗。



AI強化數位韌性



AI除了有潛力提升經濟韌性，同時也有助維護挑戰日益艱鉅的資訊安全、強化台灣的數位韌性。根據Access Partnership的研究，如果台灣採用AI驅動的資安防護工具對抗網路犯罪，預計在2030年，能夠幫企業避免高達9,575億新台幣的損失[註七]。



Google積極提升台灣的資安防護，除了提供AI資安工具外，也在近期和台灣政府、學界合作，推出「NICS台灣資安計畫」、「Google資安人才培育計畫」;同時，面對台灣獨特的地緣政治，Google亦致力打擊不實訊息，除了利用浮水印、資訊溯源等技術協助判讀AI生成的訊息，也從2020年開始與事實查核組織合作，提升全民媒體識讀能力，至今已觸及超過26萬人次。



AI提高社會韌性



Google發展AI的初衷，就是要幫助所有人，這其中包括了保障人類社會的福祉。在台灣，我們和先進的醫療體系合作，運用AI技術對抗重大疾病、守護全民健康，也希望台灣的經驗能嘉惠世界。我們除了和長庚紀念醫院合作乳癌早期檢測，與中國醫藥大學附屬醫院建構全方位的輔助醫師，今年六月更和中央健康保險署開始合作，希望能預測第二型糖尿病併發症的風險。



我們也積極培育台灣的科技人才和數位人才，相關計畫自2018年已觸及超過13萬人，也都陸續加入AI主題的課程和工作坊，幫助台灣人才抓住AI帶來的機會。今年我們更推出「AI全民通識課」和「Gemini學院」，後者已有1,500名中小學教師完成培訓，下半年還會擴展到公務體系。針對台灣的開發者，我們今年已在台灣增加1位機器學習的Google開發者專家、現在共有3位，今年也已培育超過60位AI開發技術的社群領袖、訓練1,600以上的開發者投入生成式AI。



此外，我們也把持續八年的「Google AI創新研究營」擴大為「Google AI學術論壇」，與國立臺灣大學、國立成功大學合作，促進台灣學界與Google專家的交流。過去五年，Google持續和台灣的學界合作，已資助超過40項研究專案，今年底預計會再添11項、其中八項聚焦大型語言模型及機器學習，更邀計劃要邀請學者擔任Google台灣的駐點科學家，和團隊近距離合作、解決AI技術的挑戰。



Google負責任的AI



18年來，Google與台灣共同成長，一起見證了台灣在科技領域的成就。而AI不僅是下一個世代科技技術的躍進，更是台灣下一個全面轉型、持續穩健發展的關鍵。



我們將持續投入資源，在台灣發展以人為本、安全可靠、值得信賴的AI，並與台灣政府、企業、學術界及公民社會合作，建構完善的AI生態系，也期待透過開放交流、人才培育、產學合作，共同打造一個更具韌性、更繁榮的台灣。



<本文作者：Google台灣總經理林雅芳>



[註一]：Access Partnership(2024)。《經濟影響力報告:與Google共創台灣經濟韌性》。

[註二]：「若運用由AI驅動的產品與解決方案，台灣企業預計將能於2030年獲得3.2兆新台幣(1,031億美元)的經濟效益。」Access Partnership(2024)。《經濟影響力報告:與Google共創台灣經濟韌性》。

[註三]：「在2023年，Google由AI驅動的產品與解決方案已為台灣企業與家戶創造6,822億新台幣(219億美金)的經濟效益。Access Partnership(2024)。」《經濟影響力報告:與Google共創台灣經濟韌性》。

[註四]：「在2023年，Google搜尋、Google廣告、Google AdSense、Google Play、Google Cloud及YouTube協助企業創造4,681億新台幣(150億美金)的經濟活動價值:中近40%(1,779億新台幣)由Google AI驅動的工具與服務所創造的經濟效益來自於中小企業。Access Partnership(2024)。」《經濟影響力報告:與Google共創台灣經濟韌性》。

[註五]：勤業眾信管理顧問股份有限公司(2024)。《資料中心影響力報告:台灣》。

[註六]：Analysis Mason(2023)。《Google亞太區網路基礎建設之經濟影響—2022年台灣現況更新》。

[註七]：「採用由AI驅動的資訊安全防護工具，能為企業在2030年避免9,575億新台幣(307億美金)因網路犯罪造成的損失。Access Partnership(2024)。」《經濟影響力報告:與Google共創台灣經濟韌性》。