Seagate 新一代 Mozaic 4+ 平台

隨著技術創新加速了資料的生成與價值，市場對具備擴充性、高效率且高效能儲存解決方案的需求達到前所未見的迫切。Seagate Technology宣布新一代Mozaic 4+平台，達到規模化部署的熱輔助磁錄（Heat - Assisted Magnetic Recording；HAMR）儲存平台，現已通過兩家大型雲端服務供應商驗證，並投入量產。全新平台支援高達44TB的容量，此次驗證也彰顯了其在超大規模資料中心環境中的生產部署能力。

隨著更多客戶驗證作業持續推進，Seagate正穩步實現產品發展藍圖，將單碟磁錄密度從現今的4TB以上，邁向未來的10TB，進而推升硬碟總容量高達100TB。Mozaic 4+導入新一代懸吊架構與強化的系統單晶片（system-on-a-chip），不僅能以更高的磁錄密度進行精準寫入，同時維持企業級的可靠性。且每一代的平台演進，皆能在不需顛覆現有架構的情況下，持續實現容量的提升。

Seagate董事長暨執行長Dave Mosley表示，資料儼然成為企業最具價值的資產之一，不僅能驅動商業洞察、提升生產力並創造競爭優勢。作為現代資料中心基礎架構的基石，資料儲存解決方案在管理日益龐大的資料量、以及協助企業於AI世代中極大化投資報酬率方面，扮演著至關重要的角色。Seagate基於HAMR技術的Mozaic產品系列，具備客戶所需的擴充性、效能與效率，將全面助其釋放資料的無窮潛能。

目前，全球大多數的大型雲端儲存廠商已通過對Mozaic平台的驗證，此一里程碑凸顯了該平台在資料中心基礎架構中不可或缺的關鍵地位。

Seagate獨家設計與自製的雷射技術，是多年來投資在HAMR磁錄關鍵零組件「奈米光子工程」領域的成果。這項垂直整合的內部創新技術，不僅強化了產品設計，更提升了對良率、可靠性與供應鏈韌性的掌控度；伴隨空前龐大的資料增長、儲存需求推升至歷史新高之際，這些優勢的重要性不言而喻。此外，垂直整合亦能縮短驗證時程，並確保可預期的製造成本效益。

AI的發展取決於保留及存取海量訓練資料、歷史檔案與AI生成內容，其中包含規模持續成長的影音資料、與其他多模態輸出的能力。超大規模資料中心業者需仰賴大容量硬碟，以具經濟效益的方式儲存、管理並活化呈指數級增長的資料池，進而支撐可靠的AI工作負載。

Mozaic 4+所帶來的單碟磁錄密度增長，實現了具備高容量且經濟實惠的儲存方案。不僅利於擴充，更不會增加實體基礎架構的佔地面積或耗電量，進而鞏固了AI規模化發展的經濟基礎。該平台提升了每機架容量（capacity per-rack）與每瓦容量（capacity per-watt），改善資料中心的營運效率，降低總擁有成本（TCO），並協助企業以永續的方式長期保存資料，並於需要時快速啟動與調用。

在1EB（Exabyte）的部署規模下，相較於標準的30TB部署方案，Mozaic可將基礎架構效率提升約47%，減少約100平方英尺的資料中心佔地面積，並降低約80萬千瓦時（kWh）的年耗電量。在AI應用的龐大實作規模下，這些效率提升將轉化為極具意義的經濟優勢。