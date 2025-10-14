Cloudflare 整合服務至 OCI 助企業加強應用程式效能和 AI 工作負載

Cloudflare近日宣布，其全球連通雲平台將在Oracle Cloud Infrastructure（OCI）以原生形式供全球客戶使用。共同客戶能直接在OCI上，於混合雲、多雲及OCI託管應用程式環境中，充分運用Cloudflare的安全防護、效能與韌性。

Forrester Research近期一項報告顯示，73%的企業網路基礎架構與電信決策者表示，其企業正在採用多雲聯網架構。這類環境雖能讓企業輕易搭配不同雲端服務供應商的最佳功能，但其管理與防護往往涉及複雜、資源密集和手動的設定流程。此外，隨着企業在AI應用與運算方面的部署日益增加，其雲端環境正變得愈加複雜，使全面掌握應用程式的可視度、控制權與安全防護比以往更為關鍵。

Cloudflare和Oracle客戶可以：

加速面向公眾的應用程式和AI推理： 憑藉領先業界的效能減少全球網路延遲。

加強AI安全性：使用DDoS防護、WAF、機器人緩解和Zero Trust控制保護工作負載。

支援混合及多雲端架構： 透過統一控制，在混合及多雲端環境中安全連線和協調流量。

保護API： 利用限速、威脅情報和資料保護全面保障供應商生態系統。

滿足各種數位環境的合規要求：透過Cloudflare以安全為先的全球分散式平台，滿足企業的合規要求。

Cloudflare合作夥伴長Tom Evans表示，我們都看到AI正在改變企業及其員工的運作方式，而我們也需同等關注AI如何擴大我們的威脅範圍。企業需要一個能夠提供靈活度、效能和安全的綜合平台。我們與Oracle Cloud Infrastructure的整合將有助確保所有企業在任何雲端環境中的都能在統一的平台上執行其工作負載，並將安全和速度置於首位。

Oracle北美區ISV生態系統集團副總裁David Hicks表示，透過與Cloudflare的合作，我們將能讓企業在保護雲端與AI工作負載的同時，增強其在混合雲端與多雲端環境中的韌性與效能。我們將共同努力，賦予企業創新與成長的信心，確保其應用程式與資料全方位受保護。

Cloudflare營運著全球規模最大、互聯程度最高的網路之一，其全球連通雲平台為各類組織（包括初創公司、企業與政府機構）提供全球性的網際網路安全、速度與可靠度。透過Oracle與Cloudflare的合作，組織可以獲得一套完整的解決方案，以保障其應用程式的安全，實現跨雲端環境創新，並提升終端使用者應用程式的效能和安全性。