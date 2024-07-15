QNAP 100GbE 交換器　高效部署安全可靠的企業網路基礎建設

威聯通科技的100GbE網管型交換器QSW-M7308R-4X支援最新QSS Pro管理系統，具備L3 Lite網管功能並支援MC-LAG容錯能力確保交換器網路不中斷，協助企業能以最少預算高效管理中大型超高速網路架構，輕鬆實現4K/8K影像傳輸、大數據、AI運算及AVoIP等高頻寬應用。

威聯通產品經理鄧永義表示，100GbE交換器支援高密度連接埠，可方便地擴展網路規模，滿足企業未來的增長需求。然而，中大型企業網路架構往往較龐大、更複雜，QNAP QSW-M7308R-4X L3 Lite網管型交換器提高了網路管理的靈活性，可協助企業拓展更安全的高速網路架構，大幅節省維護與管理成本。

QSW-M7308R-4X具備4個100GbE QSFP28及8個25GbE SFP28光纖埠（共12埠），25GbE SFP28 介面可向下支援10GbE SFP+及1GbE SFP光纖網路。透過搭載最新QNAP Switch System（QSS）Pro網管軟體，QSW-M7308R-4X可提供L3 Lite網管能力包括：IP設定（IPv4, IPv6, DNS）、靜態路由、DHCP伺服器、SNTP及進階VLAN功能，可部署與管理更嚴謹的網路分層傳輸架構；支援多機箱鏈路聚合（MC-LAG, Multi-chassis LAG），確保交換器網路不中斷，提供高可用性（HA）和容錯能力；IGMP snooping 將流量發送給群組內的設備，搭配AV-over-IP指引精靈，可連接多台AV端點設備，減少網路擁塞和不必要的數據傳輸，從而提升效能並降低延遲。並透過SNMP監控網路設備，有助於網路管理和優化。