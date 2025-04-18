勤業眾信《2025 全球高科技、媒體及電信產業趨勢展望》

四月初，美國總統川普宣布對全球實施對等關稅政策，隨後又宣布暫緩實施；關稅政策對投資人信心和市場穩定性雖造成波動，但技術創新和營運精進的腳步仍持續推進，未曾停歇。

勤業眾信聯合會計師事務所發布《2025全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告，內容指出，2025年為生成式AI（GenAI）和高科技、媒體及電信產業的「關鍵過渡年」「（Gap year），須縮小關鍵差距以發揮現有的技術潛力。生成式AI（GenAI）因其創新潛力備受期待，然而其發展仍面臨多重挑戰，亟需產業與政策端攜手因應。當前關鍵課題包括：電力與再生能源目標間的落差、深偽技術引發的信任問題、代理型AI（Agentic AI）發展、雲端運算高昂成本。須系統化克服多重挑戰與限制，方可推動產業邁向AI驅動的未來。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇資深會計師表示，美國近期數度宣布調整關稅政策，衝擊市場信心，突顯全球對美貿易政策變動高度敏感。台灣對美出口以電子零組件及資通產品為大宗，儘管半導體目前尚未列入課稅範圍，但台灣身為全球晶片供應鏈及高科技產業重鎮，未來整體電子供應鏈族群仍可能受波及。在短期收益與長期發展的雙重考量下，企業預期將優先關注營運層面的及時調整，然整體技術發展與營運策略出現重大調整的機率相對較低。面對全球經濟政策變局與貿易壓力及地緣政治衝擊，企業應更重視技術升級，保持競爭力並積極發展多元化市場，以分散潛在不確定性的風險。

勤業眾信報告指出，生成式AI的發展正加速進行，未來將邁入代理型AI的時代，其具備強大潛能，預期將進一步提升知識型工作的效率與深度。NVIDIA執行長黃仁勳在3月舉行的2025 GTC大會中，聚焦探討人形機器人、代理型AI與矽光子技術（Silicon Photonics），展現出生成式AI正邁入多元場景應用階段，進一步提升AI高效能運算需求與發展。然而，營運成本提升、電力資源需求及環境永續議題，也為企業導入AI帶來挑戰。面對政策與技術升級的雙重壓力下，企業如何透過AI技術研發驅動產業升級，並在永續發展與技術創新間取得平衡，將是未來關鍵。AI持續引領科技浪潮，但其風險與能源挑戰仍不容忽視。如何使用AI，不僅需仰賴科技，更需依靠人類的前瞻思維與價值判斷。

隨著AI需求快速成長，大型企業加速擴建資料中心，以支援生成式AI與高效運算所需的龐大算力。隨著大型語言模型規模擴大，整體用電量同步上升。勤業眾信預測，若AI技術與資料處理效率持續提升，至2030年，全球資料中心的用電量將突破1,000太瓦時（TWh），幾乎是目前的兩倍。

全球科技企業雖已承諾落實淨零碳排的目標，但仍須積極尋找兼顧永續發展與市場成長的解方。除了透過電力購買協議（PPA）與再生能源供應商簽訂長期合約外，亦可從提升AI晶片能源效率、導入邊緣運算、優化演算法等面向著手，加強生成式AI的能源管理。為了將台灣打造成人工智慧之島，台灣高科技產業需與政府共同合作，完善綠電供應機制，善用人工智慧加速邁向淨零目標。

代理型AI建構於大型語言模型（LLM）基礎上，相較傳統機器學習或深度學習方法，更具靈活性與廣泛應用潛力，能自主規劃任務、執行決策和實現預設目標。勤業眾信報告預測，至2025年導入生成式AI的企業，將有25%會佈局代理型AI，並預計於 2027年成長至50%，顯示其技術潛力正受到廣泛關注。潛在應用場景包括新一代客戶服務代理型 AI，可整合多模態資料，不僅支援文字輸入，亦能結合語音與影像互動，全面優化服務流程與客戶體驗。另一關鍵應用為AI法遵系統，能即時解析複雜法規與內部文件，協助企業進行合規風險評估，特別對金融服務、醫療照護等高度監理產業，提供具體法條依據與分析建議，有效提升法遵作業效率與判斷精準度。NVIDIA與Google Cloud共同宣布支援在地端部署Gemini系列AI模型，進一步強化代理型AI推理功能，提升企業導入的可行性與效能。

隨著代理型AI技術快速演進，企業應及早規劃導入策略，建構完善的資料管理、資安防護與治理架構，確保應用之安全性與合規性。同時，建議盤點可由AI強化的高價值業務流程，進行重整與優化，以提升整體營運效能與競爭力。