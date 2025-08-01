多數企業 AI 準備度仍不足　安全與治理問題成為擴展障礙

F5全球應用與API交付及資安品牌，發佈《2025年AI應用策略現況報告》，發現全球僅有2%的企業高度準備可以安全擴展AI。該報告彙整來自全球650位IT領導者的見解，並補充調查150位AI策略專家，涵蓋年營收至少2億美元的組織。

《2025年AI應用策略現況報告》顯示企業在AI準備度上的真實現況，以及因應快速創新腳步的適應能力。最值得注意的是，雖然有77%的企業展現出中度AI準備度，但多數仍缺乏完善的治理機制與跨雲端的資安防護，使其暴露於風險之中；另有21%的企業屬於低準備度，限制其在AI驅動轉型浪潮中的競爭優勢。

F5研究也反映出AI應用在企業中快速擴張的趨勢。在中等準備度的組織中，有70%已在實際運作中使用生成式AI，其他組織也都在積極規劃中。平均而言，企業有25%的應用整合AI。準備度高的企業AI整合比例更高，並將全面擴及整個應用組合；而準備度低的企業則多以孤立或實驗性質的方式，僅不到四分之一的應用導入AI。中等準備度的企業則約有三分之一的應用導入AI。

此外，報告也提供企業在擁抱AI時所面臨挑戰的最新概況。近三分之二（65%）的受訪者表示，他們同時使用兩種以上的付費模型，以及至少一種開源模型。平均每個組織使用三個AI模型，而多模型使用情境多與跨環境或多部署地點有關。目前主流模型仍以GPT-4等付費模型為主，但開源替代方案也相當熱門，常見包括Meta的Llama系列、Mistral AI模型與Google的Gemma模型。

F5產品與企業行銷長John Maddison表示，隨著AI成為企業核心策略的一部分，準備度不再只是試驗，更需要安全性、可擴展性與策略的一致性。本報告提供具體行動方針，幫助企業自信地將AI落地。AI已經在改變資安操作模式，但若缺乏成熟的治理架構與專屬保護機制，反而會放大風險。

報告進一步指出，企業在擴展AI能力的同時，資安防護的複雜度也急速提升，顯示出企業在保護AI工作負載上的困難與風險：

組織視AI為具可行性的資安資產：71%的受訪者表示已利用AI強化資安防護。

AI專屬防護不足：僅18%的中等準備企業已部署AI防火牆，47%預計一年內完成部署。

資料治理弱點：僅24%的企業執行持續性的資料標記作業，增加資料不透明性與敵對攻擊風險。

跨雲治理不一致：混合雲環境造成治理斷層，使流程與資料更容易暴露在漏洞之下。

攻擊面擴大：多樣化的AI模型使用，若缺乏完善控制框架，尤其是對開源工具，更可能擴大風險。

F5在報告中提出「AI準備度指數」（AI Readiness Index），以營運成熟度六大指標為基礎，包括資安與基礎架構協同等，並提出以下行動方針，協助企業提升AI擴展與資安能力：

多元AI模型策略：整合付費與開源AI工具，同時加強治理來降低風險。

擴大AI應用範圍：從試點專案走向全面部署，將AI導入營運、分析與資安等全方位流程。

強化AI資安防護：部署AI防火牆、正式化資料治理程序（如資料標註記）以保護AI流程。

具備高AI準備度的企業，能更有效地擴展規模、降低風險並靈活運用創新技術。反之，缺乏成熟策略的企業將面臨營運瓶頸、符合法規挑戰與成長受限的問題。「AI準備度指數」可作為企業檢視現況、辨識差距並制定具體執行計畫的指南。