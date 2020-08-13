F5 調查：75% 的消費者認為不需為自我的資訊安全負責

F5發表最新Curve of Convenience 2020 Report：The Privacy-Convenience Paradox隱私與便利悖論報告。調查顯示，43%亞太消費者期望業者保護個人資料，而另外32%相信資安責任在於政府。同時，接近全部（96%）消費者表示對於便利與零摩擦應用體驗的重視超過安全性。報告也顯示，企業與政府對於如何取得均衡的安全與便利方面有著不同的做法。

面對今天的挑戰環境，特別是COVID-19疫情以及伴隨而來的數位習慣的改變，造成許多系統和使用者的風險暴露，促使企業和政府必須強化安全架構以及訂定更嚴格的資料法規政策。

F5 Curve of Convenience 2020報告顯示：27%受訪者甚至不清楚政府網站或經常使用的應用程式所發生的重大资安事件，因此比以往更重要的是要將客戶當成盟友，共同朝向建立愉快而安全的數位體驗邁進。使用者如能獲得正確的資訊，則當他們在分享資料時將會提高警覺性，或者甚至要求提高資料使用方式的透明度。

雖然消費者選擇將數位安全責任歸咎於廠商和政府，但重要的是這些企業應繼續教育並與使用者成為夥伴，讓他們了解以資料或隱私換取更便利體驗的後果。在此夥伴關係下，企業可以運用新技術建置強大的安全性，同時提供消費者期待的零摩擦體驗。

大多數亞太消費者將安全責任交給企業和政府。43%受訪者認為企業有責任保護使用者資料，而32%認為政府應負責他們的資料安全－僅25%認為使用者有責任保護自己的資料安全。

平均而言，亞太69%受訪者願意犧牲隱私以換取更好的體驗。最有意願分享資料的是中國（82%）、印度（79%）和印尼（79%），最不願意分享資料的是日本（43%）、紐澳（50%）和新加坡（58%）。

超過四分之一使用者不了解違規的資安事件。27%受訪者表示他們甚至未曾關注政府網站或經常使用之應用程式受到駭客入侵的重大資安事件。

今天的使用者在發生安全事件後並沒有改變他們的行為，但對於組織與產業的信任降低。僅4% 的受訪者在事件後停止使用該應用程式，對於社交媒體公司的信任度大幅滑落19%。

台灣近半數受訪者（46%）將強大的加密視為最重要的安全功能，在所有市場排名第一，超過60%受訪者在app分享他們的個人資訊，對於app在保護個人隱私方面的信任感相對較低。

較高比率的台灣受訪者（31.3%）對重大資訊安全事件欠缺警覺，僅次於澳洲（36.5%）。

台灣人不太信任應用程式的安全性，儘管銀行應用程式在所有其他國家/地區中通常被認為是最受信任的應用程式類型，但僅有50％台灣受訪者對銀行應用程式採取信任，對app的信賴度是第二低，僅次於日本。

44% 受訪者認為平台供應商應負責保護他們的資料隱私，其次37.5%認為政府應承擔責任。

F5亞太、中國暨日本資深副總裁Adam Judd表示，疫情促使大多數人們重新思考生活型態，企業需要加快他們的數位轉型步伐。消費者對於提供他們工作、娛樂和連接的應用程式有了更多的要求。為了真正整合便利與安全，企業應主動將消費者納入應用程式的開發過程，而非只在最終階段才讓消費者參與，尤其現在面對的是每日激增的應用程式使用與安全弱點。結合消費者成為夥伴，有助於產業茁壯，而企業與他們的數位夥伴也將能開發更好的解決方案，隨時能提供無縫且安全的體驗。最後，讓使用者知道他們面對的風險，將有助於他們了解應該為自身的安全保護做投资。