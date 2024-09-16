HPE Private Cloud AI 推出一鍵部署 AI 應用程式的功能

HPE Private Cloud AI現已開放訂購，並推出新的解決方案加速器，以自動化並簡化人工智慧（AI）應用程式的部署。HPE Private Cloud AI是與NVIDIA共同開發的一站式雲端解決方案，隸屬於NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，旨在協助各規模企業建立和部署生成式AI（GenAI）應用程式。此新的解決方案加速器能協助企業一鍵部署虛擬助理，並在數秒內開始運作，從而簡化整個流程。

HPE技術長暨混合雲執行副總裁與總經理Fidelma Russo表示，企業在部署GenAI時往往面臨快速啟用與展現實際價值的壓力。然而，在執行AI應用程式時，企業組織需要整合各種模型、資料集、工具和其他資源。解決方案加速器是HPE Private Cloud AI與競品的差異化關鍵，其簡化了原本需耗費數月部署的專案，縮短在一瞬間即完成。

本次推出的首個解決方案加速器為GenAI虛擬助理，可協助開發人員快速建立互動式聊天機器人，利用企業的私有資料與開源大型語言模型（LLM）來回應使用自然語言提出的問題。企業可以針對不同用途自訂其AI應用程式，例如技術支援、生成銷售報價、創作行銷內容等。未來，新版本的虛擬助理不僅具備更簡單的升級流程，且支援語音、圖片及多代理程式，從而提供更進階的內容生成功能和多任務執行能力。

未來的解決方案加速器將涵蓋垂直產業常用的AI應用，包括金融服務、醫療保健、零售、能源及公共部門。即將推出的部分解決方案加速器將基於NVIDIA NIM Agent Blueprints的開發，提供能讓企業根據資料和回饋持續優化的AI參考應用案例。

NVIDIA企業AI軟體產品副總裁Justin Boitano表示，企業正在尋求可加速運作與客製化的AI工具，以滿足公司特定應用案例的需求。NVIDIA NIM Agent Blueprints能讓使用HPE Private Cloud AI開發的AI應用程式透過人類回饋進行優化，藉由持續學習來改善模型。

解決方案加速器是可客製化且模組化的低程式碼或無程式碼應用程式，其使用NVIDIA NIM微服務，可協助企業縮短價值創造時間。這些經過驗證且可重複使用的解決方案簡化了AI應用程式的部署，此過程一般上涉及獲取新技能、採用複雜的工作負載，以及整合和配置代理程式、多個微服務、向量資料庫、資料倉儲、不同的資料來源、使用者管理系統、橫向擴充的推理伺服器、資料集、AI模型和其他IT資源。解決方案加速器會在HPE Private Cloud AI中運行，並透過HPE GreenLake雲端平台進行管理，為企業提供端對端的安全性，包含可強化防禦力的企業護欄（enterprise guardrails）和資料隔離功能。

為協助企業進一步加速創造價值，並最大化其AI應用案例的效益，HPE推出Unleash AI合作夥伴計畫，以支援由業界領先的合作夥伴組成之龐大生態系統。此計畫是HPE Partner Ready技術合作夥伴計畫的一部分，並與HPE Private Cloud AI相輔相成。新計畫將涵蓋技術堆疊中的資料、AI模型和AI應用程式等層級之軟體供應商，以及為企業的全端AI解決方案提供諮詢、設計、執行和管理等服務之系統整合商和服務供應商。所有合作夥伴的解決方案，包括基於NVIDIA NIM Agent Blueprints的解決方案，皆會經過精心挑選與預先驗證，確保其能夠在HPE Private Cloud AI上運行，並充分運用HPE廣泛的市場推廣通路。這項計畫將與HPE和NVIDIA共同宣布的新AI合作夥伴策略相輔相成。