Palo Alto Networks 收購 CyberArk　將打造 AI 時代的端對端資安平台

Palo Alto Networks與CyberArk宣布，雙方已簽訂最終協議，Palo Alto Networks將收購CyberArk根據協議條款，CyberArk股東將每持有一股CyberArk股票，獲得45美元現金與2.2005股Palo Alto Networks普通股，代表CyberArk的股權價值約250億美元，這相當於截至2025年7月25日（星期五）CyberArk未受影響的10日平均每日成交量加權平均價格（VWAP）溢價26%。

這項策略性結合標誌著Palo Alto Networks正式進軍「身分安全」領域，並將其作為多平台策略的核心支柱。CyberArk在身分安全與特權存取管理（PAM）領域已具備深厚實力，結合Palo Alto Networks的AI驅動安全平台，將特權保護擴展至所有身分類型，包含人、機器與自主AI代理人。透過這項併購，Palo Alto Networks將協助CyberArk加速平台化進程，共同為企業帶來更優化的整體資安成果。

身分與安全的融合正日益明顯，也凸顯出真正的「身分安全平台」的必要性。保護人與機器身分﹣包括AI代理與工作負載的特權憑證，是現代企業最關鍵的挑戰之一。將CyberArk的身分安全平台整合進Palo Alto Networks將帶來以下關鍵效益：

加速平台化策略發展：結合後的平台將提供統一解決方案，有效消除安全漏洞、簡化操作流程。CyberArk將深度整合進Palo Alto Networks的Strata與Cortex平台，透過AI實現身分感知的安全防護涵蓋整個企業範圍的即時回應。

顛覆傳統IAM市場：本次結合將推動傳統身分與存取管理（IAM）市場的轉型，超越基本的帳號管理與存取控制，而是擴展至全方位、以安全為核心的PAM原則，讓所有身分——無論是人、機器還是AI代理——都能獲得適當權限控制。

保護代理型AI：面對企業採用自主AI代理人作為最具權限的「數位員工」，「身分安全」將成為保障這一新型態勞動力的基礎架構。透過即時授權（Just-in-Time Access）與最小權限原則，確保AI代理人僅在所需時擁有必要權限，為大規模AI自動化提供關鍵的控管與監督機制。

Palo Alto Networks董事長暨執行長Nikesh Arora表示，如今，AI崛起與機器身分的爆炸性成長使我們深刻體認，資安的未來必須建立在『每一個身分皆須受到正確權限控制』的願景之上，而不是傳統IAM的錯誤假設。CyberArk是身分安全領域絕對的領導者，擁有歷久彌新且關鍵的技術。結合我們雙方的力量，將共同定義資安的下一篇章。

CyberArk創辦人暨執行董事長Udi Mokady表示，這是CyberArk發展歷程中的重大時刻。自創立以來，就致力於保護全球最關鍵的資產，堅持創新、信任與安全的核心價值。與Palo Alto Networks合作，是故事的嶄新篇章，雙方擁有共同價值觀，並致力於解決最棘手的身分挑戰。雙方將共同帶來在人類與機器身份、特權存取與AI驅動創新領域的無可匹敵專業，守護下一波的變革。這不只是技術的結合，更是二十多年來使命的加速延續。對團隊的成就深感自豪，並由衷感謝所有成就這一里程碑的人。

本次交易完成後，這項併購將結合兩家擁有相似價值觀、強大的企業文化與優秀團隊的資安領導者。兩家公司整合後將提供最全面且高度整合的資安產品組合，成為企業最值得信賴的單一供應商，即可滿足其最關鍵的安全需求。在守護企業數位未來的同時，企業可專注於其核心業務與AI導入。