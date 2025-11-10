EU CRA上路倒數：與IEC 62443及EN 303 645驗證交集　打造可驗證的安全基礎

隨著歐盟《網路韌性法案》（EU Cyber Resilience Act，EU CRA）預計於2027年全面生效，產品與軟體開發企業正面臨嚴峻的合規挑戰。EU CRA要求所有包含數位元件的產品在上市前即通過網路安全（Cybersecurity）驗證，並於整個生命週期內維持安全性，從設計、營運到除役皆需可被追溯與驗證。對台灣製造與科技產業而言，這不僅關乎法規遵循，更是進入歐盟市場的入場門票。

在標準的觀點上，IEC 62443與EN 303 645兩項國際標準已成為EU CRA的重要對應依據。前者源自工業控制與自動化領域，涵蓋從組織治理、產品開發流程到系統防護的完整架構；後者則由歐洲電信標準協會（ETSI）制定，專注於消費性與物聯網設備的資安要求，包含驗證、更新與資料保護機制。

TÜV NORD Taiwan資安策略總監林正偉指出，IEC 62443與EN 303 645可視為互補體系，企業可依產品屬性選擇最適合的對應路徑。若屬工業控制設備或關鍵基礎設施，建議採IEC 62443作為開發與驗證基礎；若為網路攝影機、智慧家電等消費性產品，則可採EN 303 645為主軸，並輔以風險管理方法，建立更全面的防護框架。

從法規角度觀察，未來EU CRA的合規驗證將採「自我評估＋第三方驗證」並行制度，並要求企業提供可追溯的設計與測試證據。由於EU CRA正式的調和標準目前尚未公布，產業界普遍將IEC 62443與EN 303 645視為關聯的技術基準，作為建立一致性與可驗證性安全體系的核心依據。

林正偉提醒，部分企業仍停留在「觀望期」，但及早導入國際標準才能避免未來合規落差。他強調：「導入標準不僅為了應付審查，更是能建立可量化、可驗證、可持續的安全開發流程。當EU CRA上路後，優先完成標準導入的企業，將能以更明確的安全證據快速回應法規要求與客戶稽核。」

EU CRA的推行也象徵著「網路安全（Cybersecurity）」將從可選擇執行的項目轉為「法規義務」。企業若能以國際標準為核心設計安全體系，將不僅符合法規，更能證明其設計安全能力。林正偉進一步指出，法規不只是限制，而是企業在國際市場取得信任與永續發展的憑證。當安全成為產品價值的一部分，合規將轉化為競爭優勢。

TÜV NORD Taiwan具備在資安與合規領域的深厚經驗，提供在地化支持與驗證服務，企業能建構可落地化的完整安全流程。面對EU CRA上路倒數，TÜV NORD Taiwan將持續以IEC 62443與EN 303 645為核心，協助企業打造可驗證的安全基礎，穩健邁向全球合規與永續發展的新時代。

