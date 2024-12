2024 台灣 25 大國際品牌揭曉

「2024台灣最佳國際品牌價值」於今(10)日公布榜單,在全球經濟放緩與國際政經局勢不確定性增加的情況下,台灣品牌展現韌性,持續突破舒適圈,深化競爭實力,總體品牌價值達歷年來新高!2024年台灣最佳國際品牌前25名總體價值達147.55億美元,不但創下連續5年超越百億美元的成績,更寫下歷年最佳的價值表現,較去年成長7%,展現台灣品牌的無限潛力。

因應全球市場需求疲軟及競爭日益激烈的產業環境,今年台灣品牌緊跟全球發展趨勢,以敏捷的反應力展示超前的可塑性。在科技領域中,過去一年生成式AI帶來爆發性增漲,品牌積極推動相關技術應用,賦予業務強勁成長。華碩連續4年蟬聯榜首,聯發科技打造智慧生活場景,以28%的價值成長登上今年漲幅之冠。光寶近年全面啟動品牌再造工程,結合業務版圖亮眼拓展,首次入榜即獲得第十二名的佳績。技嘉積極回應市場需求,強化技術層面布局及內部品牌管理體系,今年也強勢重回榜上。

台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院執行,委託品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價。根據今年品牌價值調查結果,Interbrand指出今(2024)年台灣品牌「GOAT」!不僅是「Greatest of All Time」達到史上最佳成績,更代表「Growing Opportunity Always Thrive」,藉此點出2024年度品牌趨勢關鍵字「破圈 . 競升」,強調品牌在快速變動的新時代下,更需突破舒適圈,創造突破點躍進新市場,才能掌握無限可能的機會,競升國際舞台大放異彩。

台灣各領域品牌發展也歸納出六大關鍵議題,科技領域著眼於「AI賦能 ‧ 無限可能」,持續推動AI技術的內外部應用,如研華內部成立AI協作中心、趨勢科技舉辦AI競賽提升員工的數位認知與專業能力。許多品牌持續透過科技解決社會問題,如聯發科啟動科技女力計畫、台達電以實際行動參與生態復育。此外,光寶成立新創平台、元太拓展電子紙應用領域,積極開展多元合作創新機會。電子消費領域致力將智能科技融入消費者日常生活,實現從感官體驗到生活方式的「全域智能 ‧ 感官擴展」。如華碩深耕智慧醫療領域,宏碁、創見推出智慧家居應用,威剛、技嘉與微星積極延伸AI與物聯網技術拓展智慧生活圈。

運動健康領域品牌引領「精準打造 ‧ 預健生活」,推動個性化智能健康管理,邁向身心靈精準升級的時代。如喬山推出數位內容平台打造智能服務;巨大、美利達回應騎乘需求,為品牌賦予更多元健康生活意義。工業製造品重視全面綠色轉型,實踐「智慧驅動 ‧ 永續共融」,如中鼎成立供應商淨零聯盟,推動供應鏈的永續轉型。

食品零售領域推升「綠色食尚 ‧ 複合零售」,因應年輕世代需求的變動,藉由創新商業模式及品牌體驗來吸引新世代消費者。金融服務領域竭力保障交易安全並拓展服務場景,構建「多元整合 ‧ 智能防禦」的數位生態圈,透過AI技術護航客戶資產與交易安全。

綜覽今年的產業環境,Interbrand建議台灣品牌須關注三大重點。第一、「回歸人本價值」,面對快速變遷的AI賦能世代,將技術革新真正融入品牌核心價值,是品牌在AI世代下的首要課題。第二、從「企業文化」擴至「品牌文化」,確保品牌所傳達的價值與客戶的實際體驗能相匹配,建立與不同目標客群的互動連線。最後、把品牌當資產管理,「堅持長期發展」。根據Interbrand《全球最佳品牌排行榜》過去25年的資料分析顯示,部份企業缺乏對品牌的長期投資,導致錯失極大的成長機會。因此,台灣品牌應兼顧短期與長期發展,以「破圈 . 競升」的精神投入長期投資,持續在國際舞台上茁壯躍飛。