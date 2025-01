達梭系統 CES 2025展示 AI 驅動的虛擬雙生

達梭系統(Dassault Systèmes)於CES 2025展示推動人類健康與生活福祉未來發展的創新技術。虛擬世界的應用將揭示如何幫助人類實現更長壽、更美好的生活。展區內容涵蓋互動故事講述、實際應用演示、沉浸式視覺化體驗、新創企業展示以及專家討論等,全面呈現虛擬雙生技術與實時資料的結合如何應對全球健康挑戰,同時突破個性化健康管理的極限。

達梭系統進行互動式展演「虛擬人體體驗:穿越生命虛擬城市之旅(The Virtual Human Experience:A Journey Through the Virtual City of Life)」。該展示將人體重新構想為充滿活力且功能完善的城市,生動展現虛擬雙生(virtual twin)在疾病預測、個性化治療設計及公共衛生策略指導的無限可能。透過動態視覺呈現人工智慧驅動的健康最佳化措施,模擬人體器官系統如何透過相互依存與適應以維持身體平衡與韌性,揭示生物學與工程學之間的深層聯繫。

每個器官都被比喻為城市中不可或缺的結構:大腦象徵市政府,心臟則代表發電廠,而閃爍的「數位血管(digital vein)」將每個虛擬雙生器官緊密連結,象徵資訊流動如同血液輸送養分般遍布全身。展示的三個實例,包括運動員大腦、心臟病患者及虛擬腸道,將深入闡釋虛擬雙生在個性化治療、手術規劃及醫療器材開發的核心應用。

關於虛擬雙生技術對健康與福祉影響的其他展示重點包括:

心臟與大腦的虛擬雙生技術能提供精準洞察,幫助實現挽救生命的干預措施與主動式護理。

整合達梭系統MEDIDATA解決方案的虛擬臨床試驗與穿戴式感測器,突破包容性與個性化層面的限制,推動尖端療法的普及。

與ASICS合作推出的精準鞋類虛擬實境體驗,整合人工智慧、生物力學(biomechanics)與材料科學,打造量身定制的鞋墊,能夠降低生物力學壓力,並改善姿勢與運動表現。

達梭系統專家與合作夥伴將每小時舉辦講座,分享消費者健康領域的最新技術進展與趨勢。

在進行展示的同時,達梭系統在CES的Eureka Park展示其開放式創新實驗室與新創企業加速器計畫3DEXPERIENCE Lab。參與該計畫的三家新創企業Atacama Biomaterials、Strong by Form、與Pacify Medical將在現場分享如何透過3DEXPERIENCE平台設計、模擬和開發顛覆性創新技術,並展示其儀表板(dashboard)和原型。