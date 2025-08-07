Panasonic Automotive Systems 與 VicOne 攜手推動新世代車用座艙系統資安創新

Panasonic Automotive Systems宣布雙方針對新世代車載座艙系統中容器環境的資安創新擴展支援並完成技術驗證。

Panasonic Automotive Systems於2024年10月曾發表其開發的VERZEUSE for Virtualization Extensions Type-3攻擊偵測與防護技術，這次創新亮點是將VicOne的車用資安軟體xCarbon整合進其中，以進一步擴充其功能。

功能擴充後的VERZEUSE for Virtualization Extensions Type-3將能夠有效監控以Linux為基礎、車載系統軟體AGL（Automotive Grade Linux，AG）的硬體開發板上容器之間的通訊，展示其在未來車載座艙系統的應用潛力。

Panasonic Automotive Systems將參加8月24日至28日於美國亞特蘭大舉辦的第31屆ITS世界大會，並展出這項技術創新。

Panasonic Automotive Systems的VERZEUSE for Virtualization Extensions Type-3主要監控以下容器之間的通訊：（1）位於虛擬車輛控制機中連接外部網路、易受攻擊的資訊娛樂系統容器等軟體區域；與（2）虛擬車輛控制機中的儀表板容器等軟體區域，用來執行車輛的控制和軟體更新等基本功能。該監控功能安裝在隔離容器中，讓它能夠從安全區域對上述容器通訊進行監控，偵測並阻擋可疑通訊，進而保護車輛的核心功能免於網路攻擊，提升整體車輛的安全性與資安等級。同時，也滿足新世代座艙系統在虛擬化環境下的網路安全需求。

VicOne的xCarbon是一款入侵偵測和防禦網路攻擊的車輛安全軟體。透過將xCarbon連結VERZEUSE for Virtualization Extensions Type-3擴充介面，可以監控容器間的通訊，從而保護下一代座艙系統不被攻擊者利用漏洞進行滲透，或是通訊錯誤等的影響。此外，該系統亦可識別高風險通訊並將其傳送至xCarbon分析，實現更有效率的安全監控。

近年來，隨著軟體定義車輛（SDV）技術發展快速，和連網車輛數量持續增加，安全威脅的風險升高，例如針對車輛的網路攻擊。對此，聯合國亦於2021年1月頒布了汽車網路安全法規UN-R155。在日本，該法規已於2022年7月起在部分車輛上實施，並將於2026年5月起擴大適用至所有車輛。根據該法規，缺乏足夠網路安全措施的車輛將不符合安全標準，並被禁止銷售。因此，安全已成為汽車製造商及相關公司日益重視的重點。

未來，Panasonic Automotive Systems與VicOne也將持續攜手，推進新世代車載座艙系統的網路安全。