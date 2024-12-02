Progress AI 驅動高達 10 倍的搜尋加速　實現更快的網路威脅追蹤和故障排除

Progress最新版本的Progress Flowmon，這是一個網路可觀測平台，具有AI驅動的網路威脅、異常檢測功能，並可快速獲取可操作洞察，以實現更大的網路以及跨混合雲生態系統的應用程式效能。隨著此次的發布，Flowmon平台透過創新的IP位址索引將IP搜尋效率提高十倍，使網路管理員能夠迅速追蹤與特定IP位址相關的網路活動。顯著大幅減少了資料分析和故障排除所需的時間，為最佳網路效能提供了強大的保護。

Progress基礎設施管理執行副總裁兼總經理Sundar Subramanian表示，對於許多IT團隊來說，在不斷增長的遙測資料量中，進行威脅追蹤的回朔分析可能非常耗時，尤其是在大型和複雜的網路中。在網路安全不斷變化的情勢下，在短時間內快速解決網路效能和安全性問題至關重要。透過在Flowmon中新增的IP位址索引功能，IT專業人員可以執行近乎即時的搜尋，以快速處理IP位址資料，獲得關鍵分析進而快速排除網路故障問題。

Progress亞太及日本區銷售副總裁John Yang也指出，現代企業經常使用分散的混合雲架構，整合本地資料中心和多個雲端供應商的服務。這些異構系統增加了管理和排除故障的挑戰，透過Flowmon新功能的推出，企業可以大幅提高營運效率與安全性，對亞太區客戶來說能及時應對變化持續提升業務的可靠性與競爭力，無疑是一劑強心針。

隨著網路的發展，遙測資料量呈現指數級的增長。這種增長雖然有益，但同時也導致搜尋時間不斷延長，並拖累威脅搜尋工作。現在可以對入侵指標進行回顧性分析，得到近乎即時的答案，例如：上個月我的網路中是否有人與以下惡意IP進行通信？該解決方案將IP搜尋查詢，提升高達十倍的速度。網路管理員和網路安全專業人員可以快速識別與特定IP位址相關的網路活動。這大幅縮短全面資料分析和高效故障排除所需的時間。此外，IP位址索引的設計是隨著網路成長而擴展，無論IP位址數量如何增加，都能持續提高搜尋效率。

增強的可用性和簡化工作流程：Flowmon將IP Conversation設定為最重要統計資料的標準選擇，提供網路互動的即時洞察。此外，更新分析圖允許選擇性地開啟或關閉網路效能監控指標，以獲得更客製化和相關的資料視圖。監控中心以及儀表板和報告新增外部IP位址的新應用程式資訊圖示，並突出顯示Flowmon ADS黑名單中拒絕的IP位址。

事件報告的精確性和可靠性：Flowmon現在透過傳輸控制協定（TCP）進行系統日誌紀錄的靈活事件報告。這項增強功能能對特定IP位址提供定向與可靠的事件報告，加快資料處理和問題識別的時間。

Flowmon網路可觀測性解決方案，透過具有AI驅動的網路威脅和異常檢測功能，讓使用者可快速獲得可行的見解，提升混合雲生態系統中的網路和應用程式效能。