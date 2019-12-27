Windows 7 最終道別

Windows 7作業系統將於2020年1月14日終止支援。為避免暴露於資安風險中，微軟呼籲Windows 7使用者把握最後時機加入Windows 10的行列，享有高度安全、豐富個人化、高生產力、絕佳使用體驗等優勢。

自2020年1月14日之後，若電腦依然執行Windows 7作業系統，將不再接收技術支援、安全性更新或修正程式。電腦仍可繼續啟動並執行，但面臨病毒入侵、網路攻擊、資料外洩等資安威脅時無法擁有最新、最即時的防護。

未升級的企業用戶則可能因作業系統無法因應最新法規與時俱進，更將面臨資料保護合規性問題。此外，微軟客戶服務也將無法提供Windows 7技術支援。微軟呼籲使用者把握最後時機，升級至Windows 10以確保電腦及資料安全。

為協助企業提前整備就緒，Microsoft 365現代智慧桌面結合了隨時保持在最新狀態的Windows 10與Office 365，為企業導入人工智慧提高生產力、高安全防護的運算體驗，並有效節省企業資訊投資的總持有成本。透過Windows 10和Office 365專業增強版躍升現代智慧桌面後，IT管理將更加彈性、簡便，且能透過雲端服務與人工智慧提供高效安全的體驗。

Windows 7用戶近期將接收通知，提醒針對終止支援做好準備。在2020年1月14日之後，將不再提供Windows 7電腦的技術協助和更新。此通知會連結到終止支援相關資訊，提供建議與相關常見問題，以及在此轉換期間提供協助的資源。當使用者點擊通知頁面的關閉按鈕時，頁面將關閉。若希望完全關閉通知提醒，點選左下方的「不再顯示通知」，用戶將不會再收到系統更新提醒。

友善提醒 Windows 10升級，用戶體驗再進化。

升級Windows 10的旅程中，企業的資訊環境、部署計畫、升級時程規劃或有不同，未能於Windows 7終止支援期限前完成全面升級的企業用戶可評估採用Windows 7延伸安全性更新，可於延伸支援期限（2020 年 1 月 14 日）結束後，提供關鍵或重要問題的安全性更新。