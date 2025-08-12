Intelligent Asia 2025 匯集智造八大關鍵領域工業主題展 8月登場

亞洲科技盛會「Intelligent Asia 2025」將於8月20日至23日於台北南港展覽館一、二館舉行，聚焦自動化、機器人、雷射、物流、冷鏈、模具、3D列印、流體傳動八大領域，展出規模達4,500攤位，匯集16國超過千家展商，並舉辦百場專業論壇，全面呈現智慧製造與永續創新。

在自動化與機器人部分，聚焦智慧工廠核心應用，包括上銀、發那科、ABB、Epson、Denso、安川、川崎重工、台灣那智不二越等，展出高精度機械手臂；協作型機器人由達明、台灣庫卡、丹麥優傲領銜，展現人機協作；研華、新漢、凌華、宸曜展示邊緣運算與嵌入式系統；AI系統整合則由西門子、台達電、新代領軍。士林電機、東元電機亦帶來電能管理與儲能解方，緊扣淨零製造趨勢。

雷射主題則展出雷射源、加工設備與光學整合與矽光子等技術。㵢杰、友嘉、搏盟、勇鼎、誠霸、惠霸、三軸、昊爾、喬治費歇爾等強勢參展，國際品牌IPG、TANNLIN、I-Photonics、科希倫、台灣創浦同步亮相，首次參展的愛特蒙特光學與英商溫伯樂集團也將展示高階光學元件與雷射精密加工解決方案。

物流與冷鏈領域聚焦智慧物流與倉儲整合。智合天下、東煒建設、佳研智聯首度登場，國際知名大廠Schaefer Systems與范德蘭德則帶來自動化分揀與貨架解決方案。奔騰物流、台塑重工、汎得、中光電、永慕、台灣松下、邰利、開利、和泰、添利機械等展出物流整合與冷鏈應用。

圖為「Intelligent Asia 2024」南港二館展區現場，包含雷射、物流、模具、3D列印、流體傳動等多元主題展出，同樣吸引大量觀眾參與，展現智慧製造議題熱度。

流體傳動領域聚焦空油壓與智慧控制。金器工業、台灣氣立、繼茂、康百世、帕司卡等廠商將展示氣動元件、密封件與AI智能伺服油箱，回應產業對節能減碳的趨勢挑戰。

在模具與3D列印部分，則展示了智慧成型與製造新趨勢。榮剛、SHINJIN SM、北熱、明模等展示材料科技；富強鑫、科盛、虎門科技帶來模流分析與製程優化；3D列印方面，新光幼獅、彩家科技、磐采、普羅森、實威、起點設計展示創新材料與親民設備。

Intelligent Asia不僅展示最新技術，更透過百場論壇與技術發表會，邀請國際專家深度交流，推動台灣產業與全球趨勢接軌，成為亞太工業科技發展的關鍵平台。

詳情請見：www.chanchao.com.tw/IntelligentAsia/