Aruba 為聯發科打造智慧行動辦公室

Aruba宣布IC設計大廠－聯發科最新啟用的「無線通訊研發大樓」，採用Aruba完整的新世代有線與無線網路解決方案，以角色型的安全防護、更先進的Wi-Fi 6高速效能和更簡易的網路管理，建立多元設備高速存取，同時符合資訊安全防護要求的數位化行動體驗環境。

聯發科－無線通訊研發大樓是亞洲最大晶片設計高速運算及資料中心，並設有超過1,000個辦公室座位及數個新型實驗室。超過上千名使用者，習慣自帶多種行動裝置環境下，IT團隊必須確保同仁享有順暢的網路連線服務，但又要保護個人與公司整體的資訊安全，決定尋找並導入新的網路解決方案與資安管理模式。

在經過無線存取功能概念驗證（POC）測試後，Aruba網路解決方案因符合聯發科的需求及更為簡化的管理架構而獲得青睞。聯發科技資訊工程本部處長呂立偉表示，傳統以連結埠為基礎的安全管理方式較為複雜又費時，而Aruba以角色為基礎的資訊安全控制功能，能夠依不同的角色給予不同的權限，同仁不論移動到何處，其權限都可以跟著走，不但滿足了公司對用戶端安全管理的期望，也促進實現行動辦公室目標。

呂立偉進一步表示，Aruba的無線產品支持Wi-Fi 6及數種IOT傳輸協議，能滿足未來公司研發應用多樣場景，並且將把無線網路的管理概念延伸到有線網路環境，與其有線網路產品高度整合，能有效簡化企業網路管理的複雜性，是決定採用Aruba系列產品的主要原因。

聯發科採用Aruba解決方案，包括Aruba 8320系列核心交換器、具備HPE Smart Rate Multi-Gigabit乙太網路高速效能且支援PoE的Aruba 2930系列存取交換器，以及具備安全防護與原則控制的Aruba 7200系列行動控制器、支援高密度、高效能的Aruba 510系列802.11ax（Wi-Fi 6）AP（無線基地台）、以角色為基礎的身份與裝置驗證軟體Aruba ClearPass，以及可管理用戶端行為並提升網路可見度的Aruba AirWave 網管軟體。

Aruba ClearPass負責驗證、辨識與下發用戶的權限，搭配Aruba控制器在網路第7層防火牆功能，可提供有線及無線網路流量的可視性與控管，輔以高度自動化管理和故障排除功能，大幅減少企業過去許多的人工設定與維護作業。

Aruba 台灣區資深副總經理蔡政修表示，有了Aruba的整合式資安平台，聯發科將能透過Aruba豐富、開放、遵循產業標準的API，主動介接及整合聯發科技既有其他多種品牌的防火牆和安全應用方案，輕鬆達成資訊安全與保護公司智慧財產的目標。