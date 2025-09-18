漸強實驗室發布「AI-First Communication Cloud」戰略藍圖

台灣軟體產業正迎來高速成長期，卻也同時面臨「榮景下的矛盾」。根據《2025台灣AI+MarTech白皮書》指出，近五年來台灣市場的軟體工具數量激增264%，成長動能強勁。然而，工具林立的背後，企業卻普遍面臨「工具越多，整合越難」的困境。大量功能單一、彼此獨立的工具，導致企業數據難以串連，反而造成資源浪費與效率低落。

為解決因產業快速擴張而生的問題，漸強實驗室正式發布「AI-First Communication Cloud」戰略藍圖，旨在重新定義AI時代的商業溝通，透過整合行銷、銷售到客服的全場景數據，為企業打造可信任、可即時行動的專屬AI團隊，引領台灣SaaS產業從單點工具疊加邁向一站式平台解決方案，實現真正的AI數位轉型。

漸強實驗室共同創辦人暨執行長薛覲指出，許多企業在解決問題或導入AI的過程中，購買了許多工具，卻發現它們難以協同運用，反而變成了新的數位路障，這正是我們決心要解決的問題。漸強實驗室的AI-First Communication Cloud策略，核心就是為了打破數據、工具的隔閡，再進一步透過可信任、可行動的AI一站式解決方案，縮短企業從洞察到行動的距離。展望2026年，漸強實驗室將務實地把MAAC、CAAC、全新AI原生產品DAAC和專業AI顧問服務逐步完善，將AI的優勢深入於企業營運之中，藉由每一次顧客互動，讓AI驅動更有效的溝通，成就企業在AI新時代的轉型與成長。

漸強實驗室思考未來AI產品的價值，不應只能解決單一問題，透過AI的賦能，漸強實驗室要讓旗下三大產品MAAC、CAAC、DAAC互相串聯、創造綜效，其所構成AI All-in-one Solution目標於2026年達成三大商業目標：讓商業互動精準有效、成為推動業績與轉換率的必備工具、將企業數據轉為可立即行動的商業建議。目前MAAC和CAAC已具備核心AI功能，DAAC已開放企業客戶申請應用，2026年起三大AI平台也將陸續新增更進階、完整的AI模組，並持續優化運作效率。

MAAC的設計目的，是為了幫助企業掌握「對的人、對的時間、對的場合、對的內容」，漸強實驗室透過AI賦能MarTech，以協助企業完成顧客經營自動化、精準受眾定向、即時內容生成；在2026年，MAAC將新增AI控制中樞（AI Portal），以快速指揮眾多AI MarTech功能，輕鬆且精準地完成分眾、自動旅程、內容生成等工作，等於是所有企業都將擁有一位由AI所打造的專屬成長架構師。

據漸強實驗室內部數據顯示，台灣企業平均每月會收到超過16,000則客戶訊息，企業需耗費大量時間、人力來對應。為有效解決企業痛點，升級後的CAAC將以多角色AI Agent擔任企業的專屬AI小編，AI小編將抓取企業知識庫、判讀問題，給予即時回覆，80%常見進線問題將由AI小編即時解決；若遇到需要人為介入的情境，CAAC會提供建議回覆或商品推薦，對話結束後再自動生成摘要與紀錄。後續客服標籤與對話紀錄亦可進一步回饋至MAAC，形成從服務、銷售到後續再次互動的數據串聯。

漸強實驗室全新產品DAAC原生於AI，定位為全自動AI數據分析平台，目標是將分散於顧客標籤、對話紀錄、行銷活動的各種數據一站整合，透過AI可24小時主動分析數據，發掘加速成長的關鍵洞察，並提供一鍵執行的建議行動；在企業導入 DAAC的實際應用中，分析數據與執行策略的速度大幅提升，以往跨部門取得資料平均需要3–5 天，透過DAAC即可縮短至3分鐘內，並具備一鍵開啟後續行動的執行力，讓企業能更快從發現機會進入採取行動的階段，真正實現數據驅動決策的升級。