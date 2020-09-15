Zoom 雙重驗證提升帳號安全性

Zoom增強雙重驗證功能（Two-Factor Authentication ）讓企業與機構的帳號管理者能更輕易的保護內部使用者，防止平台出現安全性漏洞。

Zoom整合溝通平台上的雙重驗證提供一個安全的使用者認證方式、預防安全性漏洞，雙重驗證功能要求用戶在登入帳號時提供兩種以上能夠證明身分的憑證或證件，如密碼、智慧卡、手機、指紋或聲音等，並提供以下多種優點：

強化安全性：雙重驗證增加多一道防線，能有效防止有心人士透過猜測密碼、或是存取員工或學生的裝置盜用帳號，能因此減少身分盜竊以及安全性漏洞的風險。

符合法律規範：企業與機構採用雙重驗證可以符合敏感資料相關法律規範。

減少成本：對於小型企業與學校而言，採購企業單一登入（SSO）方案的成本高昂。然而Zoom的雙重驗證是一個完全免費且能有效認證使用者，並防範資安漏洞的安全機制。

更簡單的使用者憑證管理：雙重驗證可協助用戶免於管理密碼的繁複作業。

透過Zoom的雙重驗證功能，使用者可以選擇使用支援一次性密碼的身分驗證應用程式（如Google Authenticator、Microsoft Authenticator以及FreeOTP），或是要求Zoom傳送簡訊認證碼或撥打電話作為第二重登入憑證。