跨地讀檔超神器！MM 行動公事包隨身攜帶工作備忘與檔案

工作資料跨地攜帶一直是行動工作者的煩惱，實體隨身硬碟可能會遺失或損壞，而放在雲端空間則擔心機密外洩的風險，更有總是等到面臨跨裝置存取的那一刻，才決定要存在哪個媒介，久了資料散落各處無法集中管理，更增加尋找的時間成本。Openfind旗下MailCloud企業雲端服務於推出「MM行動公事包」，方便存放各類資料，滿足跨地、跨裝置讀取檔案的辦公需求。

針對常見的工作資料包含：文書檔案、備忘筆記、網頁連結、及會議照片等，MM行動公事包特別設計貼心的檔案庫功能，自動將工作資料分門別類收納，當使用者需要取用時，能立即依資料屬性找到資料！而在應用程式方面，不僅於手機提供APP、在桌機提供桌面程式及WebUI模式可任使用者採用，更與MailCloud信箱完美整合，當檢視工作Email期間，有任何需要紀錄的工作資訊，都可直接存入個人專屬的MM行動公事包。

此外，在MM行動公事包的使用操作設計上也非常直覺、易上手，使用者只需針對想存入的資料，以拖拉方式即可輕鬆放進行動公事包。反之，倘若事後發現存錯檔案也能立即刪除。再者，當公事包內有值得推薦給同事的工作資料或網頁連結，利用轉傳功能也可達到快速分享的效果。

網擎資訊雲端產品企劃主任郭欣羽表示，MM 行動公事包具有小空間大收納及隨身攜帶的特性，使用者可在此存入需編輯或參考的各類資料文檔，這些檔案也都只有自己可以開啟。假設使用者於辦公桌機存入MM行動公事包，再移動到會議室之後，改用筆電或手機也都能存取。目前MailCloud信箱之全使用者帳號皆已配載MM行動公事包，其中又以最新方案最能體驗MM行動公事包的便利性。