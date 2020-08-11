萬物聯網時代加速數位轉型 潛在資安威脅不可忽視

面對數位轉型浪潮，台灣企業為取得領先與強化競爭力，更仰賴雲端技術、進化開發流程與OT聯網，以追求營運效率及更高的生產力。趨勢科技觀察，2020年因疫情衝擊，加速台灣企業在數位轉型的進程，越來越多企業將重要營運基礎轉向雲端，或是在OT環境中推動自動化智慧製造，同時5G的發展也串連物聯網創新應用的更多可能性。在數位轉型的過程中，IT架構環境將從封閉到開放，伴隨而來的資安疑慮將更為複雜，也會成為企業的資安隱憂。

趨勢科技呼籲，企業在數位轉型過程中，不能只仰賴單一型態的資安防護與管理，企業將可能面臨雲端風險升高與逐漸增長的複合式目標攻擊手法，趨勢科技建議企業應具備洞察全球威脅趨勢的敏感度，於內提升資安威脅能見度、對外共享威脅情報，讓資訊化為資安防護行動的助力，制定有效的防護策略。

在萬物聯網的時代下，企業逐漸將資料移轉至雲端，雲端上儲存的企業資料是駭客眼中的肥羊，駭客會鎖定組態設定錯誤或管理不當的雲端環境發動攻擊，導致企業重要資料外洩的機會大增。此外，已知漏洞仍舊是駭客的熱門攻擊目標，一旦漏洞沒有加以修補，如前陣子各大廠商紛紛爆出史稱「7月浩劫」遠端程式碼的重大漏洞，便容易成為駭客攻擊企業的破口。

企業除了面對既有的資安威脅，更需要當心新形態更快速的威脅變化，今年不論國內外皆發生目標式勒索病毒攻擊的重大資安事件，也有不少台灣企業受此波攻擊影響，遭受駭客入侵並取得重要電腦的掌控權。企業須留意的是勒索病毒現今已發展出入侵裝置時加裝虛擬機器（Virtual Machine）以躲避防毒軟體偵測的新手法，更加劇企業及資安廠商在防範及事件回應上的困難。

如今伴隨著全球因應5G時代來臨的各項技術快速發展，台灣今年在5G應用也正式鳴槍起跑，不論是5G的核心網路架構、企業專網及工業物聯網等應用，5G網路在各式應用場景下將面臨截然不同的資安挑戰，5G不僅扮演企業數位轉型的關鍵角色，也為企業帶來越趨複雜的資安管理議題。

因應今日的威脅情勢，趨勢科技全球核心技術部資深協理張裕敏表示，面對多變的資安威脅態勢，即使無法百分之百預測未來，但是可以預先做好準備！建議企業善用全球各區域的網路威脅情資網，快速掌握攻擊特徵、攻擊技巧、受害範圍等資訊，未來當資安預警或事件發生時，可以快速反應，把握及時處理的良機。

趨勢科技建議企業務必搜集並掌握內部跨維度的偵測資訊，輔以外部情資，以掌握最新的企業資安威脅動態。一旦確認發生資安危機，情資將協助企業資安管理人員在最快的時限下，提供一套應對步驟去追蹤有問題的裝置、如何修補、轉移風險的方法與修補時程等，協助企業快速從威脅中復原，也可為未來佈建更完善的資訊安全配套措施的重要參考。