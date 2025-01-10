Gartner：2025 年影響基礎結構與營運的重要趨勢

Gartner發佈將在2025年對基礎結構與營運（I&O）產生重大影響的六個趨勢。Gartner分析師在Gartner IT基礎結構、運營和雲戰略會議上展示該研究成果。

Gartner研究副總裁Jeffrey Hewitt表示，I&O領導者可根據這些趨勢確定未來技能需求並尋求幫助滿足實施要求的洞察，將為企業提供在2025年從其I&O運營中獲得最佳效益所需優勢。

近期某些基於廠商的解決方案使用授權發生變化，這迫使許多I&O團隊重新評估其選擇的虛擬化方案。有的遷移到公有雲，有的則轉向分散式雲和私有雲。不僅要更換管理程式，還要在多個其他方面做出選擇。

Hewitt表示，I&O領導者必須做的事包括：清點當前實施所有虛擬化技術以及任何相關相互依存關係；評估替代路徑，包括管理程式、超融合、分散式雲、容器化、私有雲和去虛擬化等；確定現有I&O技能以及需如何發展這些技能才能支持最佳選擇。

隨著網路攻擊日趨複雜多樣，網路安全專案必須不斷發展才能解決行為和文化問題並變得更加有效。安全行為與文化專案（SBCP）是一種貫穿整個企業的方法，能夠最大程度地減少與員工行為相關的網路安全事件。

SBCP專案可提高員工對安全控制措施採用率，減少不安全行為，使員工能借助I&O更有效地利用網路安全資源。

網路存儲解決方案使用分散在多個存儲位置的資料組成資料港，可在需要時立即將碎片資料重新組合使用。

網路存儲可以是功能全面專用解決方案，也可是帶有集成解決方案的平臺原生服務產品，還可以是一系列增強存儲廠商網路保護功能的獨立產品。

Hewitt表示，要想成功使用網路存儲，I&O領導者應確定發生高成本、破壞性存儲威脅風險，結合不斷增加的監管和保險費用，建立推動網路存儲使用的商業案例。

液冷基礎結構分為後門熱交換式、浸入式和直接晶片冷卻式。借助它，I&O不但能滿足新一代晶片、密度和AI方面需求，還能夠通過靈活放置基礎結構支持邊緣案例。

Hewitt表示，液冷技術已經從冷卻整個資料中心環境發展到更靠近基礎結構，甚至進入到基礎結構內部。目前液冷基礎結構案例仍然很少，但隨下一代GPU和CPU功耗與發熱量增加，液冷基礎結構將逐漸成為主流。

生成式AI展現了應用的智慧化潛力，引發了人們對智慧應用的期望。智慧應用能夠適應用戶情境和意圖，從而減少數位摩擦。這種應用可通過將合適介面封送（marshal）到外部API和所連接資料，按照自身意圖和用戶意圖互通。

智慧應用最終可以減少I&O方面干預和互動。它還能在優化流程和提高利用率同時減少資源開銷。

優化基礎結構指I&O團隊竭盡所能從各種佈署方式中選出的最適合特定案例基礎結構。該方法以業務為重點，使IT部門以外高管能從他們角度理解選擇基礎結構的原因。

Hewitt表示，這些選擇最終與平臺工程使用吻合，不僅使I&O能夠『瞄準』整個企業的業務目標選擇基礎結構，還有助於獲得業務部門領導者和最高管理層支持與批准。