行競科技發表 1MWh 浸沒式儲能櫃　實現安全與性能雙重突破

行競科技（XING Mobility）於德國EES Europe展會發表旗下最新儲能系統XBE1000儲能櫃，憑藉高功率輸出與先進安全設計，甫開展即吸引來自德國、荷蘭、英國等多國買家與產業代表洽詢，展位現場交流熱絡，充分展現其於儲能應用領域的市場潛力與技術影響力。

XBE1000儲能櫃搭載行競科技自研的IMMERSIO液浸冷卻電池系統，具備200至1000度電的彈性擴展能力，支援單櫃部署與多櫃並聯架構。整合高能量密度電池與主動式熱管理設計，可實現2P放電（雙倍額定功率輸出），整體輸出功率高達傳統空冷系統的四倍，在高負載或空間受限場域具備明顯優勢。

IMMERSIO系統將電芯完全浸入絕緣冷卻液中，大幅提升散熱效率，確保電池長時間運作於最適溫度區間。不僅使電池壽命延長兩倍，更具備獨家熱失控抑制能力，經實測可於熱失控初期於15秒內降低溫度上千度，有效防止火災與熱蔓延風險，全面強化儲能系統的安全性與部署彈性。

展會現場同步展出由挪威能源管理公司Nordic Booster推出的Hummingbird行動快充站，採用行競液浸冷卻電池模組，支援高達300kW的放電輸出，展現緊湊體積下的大功率潛能。相較於傳統磷酸鐵鋰電池僅支援0.5C放電，IMMERSIO系統以更高功率密度與優異熱控性能，成為解決偏遠地區電力與快充難題的關鍵方案。

此外，行競科技已成功完成多項高安全性儲能部署案例，包括台電彰濱風電場2.4MWh液浸冷卻儲能系統，為全球首例風力發電場應用液浸冷卻電池的實績之一。此次於EES展會的成功發表，標誌著行競科技在全球能源轉型浪潮中扮演的技術推動者角色，並進一步強化其於歐洲市場的布局與合作機會。