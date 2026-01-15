Cloudera 發佈 2026 報告：AI 進入商業融合時代與代理化革命

Cloudera發佈2026年數據與人工智慧（AI）趨勢預測報告。報告指出，2026年將是技術史上的一個轉折點，AI將不再只是企業側寫的實驗項目，而是正式進入「融合時代」（Era of Convergence），全面轉化為驅動業務核心的「代理式AI」（Agentic AI）與「智慧運作層」。

根據Cloudera行業解決方案高級總監Adrien Chenailler的觀察，2026年金融業等關鍵領域將不再把AI視為單一項目，而是讓AI坐上「駕駛座」。

金融業深度轉型：零售銀行、投資機構與保險公司將跨越試點階段，AI代理將直接從數據和業務流程中學習，成為營運的核心組成部分。

數據基礎建設的紅利：多年來在數據現代化上的投入將在2026年迎來爆發，AI代理將超越單純的定量任務（如信用評分或欺詐檢測），在風險、服務等所有工作流程中實現持續學習與自我優化。

Cloudera預測AI將從根本上改變應用程式的功能與構建方式。Cloudera EMEA地區技術長Christopher Royles表示，未來的應用程式開發將從「指令式代碼」轉向「提示詞驅動」。

秒級開發：透過幾行代碼或簡單的Prompt，用戶即可生成臨時的、專門用途的模塊，取代原本昂貴的專用App。這些「拋棄式App」能在數秒內建成、重建，並透過自我學習不斷演進。

AI成為操作系統：AI將扮演操作系統和開發者的雙重角色。例如，AI可以自動協調團隊會議，完成任務後該功能模組即自動關閉，直到下次需要時再次動態生成。

Cloudera策略長Abhas Ricky強調，2026年AI的成功關鍵不在於部署了多少模型，而在於數據組織的品質與完整性。

智慧運作層：數據湖倉（Data Lakehouse）將進化為動態的情報環境，具備背景化資訊、政策執行與決策路徑追蹤的能力，確保AI運算的透明度與可審計性。

統一記憶體架構（Unified Memory Architecture）：企業將結合結構化數據、向量嵌入（Embeddings）與推理軌跡，使AI代理能在無需人類干預的情況下完成自我修正與長期推理。

2026年將是真正的融合元年，這意味著「雲端優先」或「在地優先」的爭論將結束，取而代之的是統一的管理平台。

資源極大化：工作負載將根據安全性、合規性與效率，在最合適的地方運行。企業不再需要被迫選擇陣營，而是透過統一的架構將雲端與數據中心緊密連結。

能源效率成為KPI：隨著算力需求暴增，能源效率將從次要關注點躍升為企業的首要績效指標（KPI）。

在零售業，AI預計將產生2,400億至3,900億美元的經濟價值。

非技術人員參與開發：根據Gartner預測，到2026年，75%的新數據連結將由非技術員工完成。提供簡易的自服務（Self-service）平台，讓業務人員能即時串聯客戶互動與庫存數據，將是企業獲勝的關鍵。

Cloudera指出，2026年企業競爭力的核心將不在於誰擁有「最大的模型」，而在於誰能最聰明地整合現有數據資源。在「融合時代」，AI被視為一種全新的數位勞動力，透過堅實的數據架構（Data Fabric）與代理化流程，將從根本上改寫商業規則。