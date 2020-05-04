Red Hat Enterprise Linux 最新版 RHEL 8.2

紅帽公司全面推出Red Hat Enterprise Linux（RHEL）8.2，此解決方案除了是Linux平台RHEL的最新版本，也是紅帽混合雲系列產品的重要基礎。RHEL 8.2專門針對混合雲時代互連互通的特性打造，提供超越RHEL 8平台著名的可靠性、穩定性和即刻運作性，更藉三大特色協助企業從現有RHEL訂閱服務中獲取更多價值，包含：嶄新的Red Hat Insights提供新的智慧管理與監測功能；新功能及效能強化的容器工具；為Linux專家和新手提供更順暢的使用者體驗。

為控管新冠肺炎疫情，全球越來越多IT組織啟動遠端營運模式，或僅以有限人力維持基礎運作；因此不論IT團隊的大小、規模、複雜程度，或者處在何種混合雲／多雲情境，都必須比以往具備更強的能力，來監測、管理與分析企業技術堆疊的基礎。透過Red Hat Insights的先進功能，RHEL能於潛在問題發生進而影響線上環境前，即主動地預測、診斷並提出解決方案。

RHEL 6.4以上版本的訂閱服務，均內含紅帽推出的主動式營運及安全風險管理服務Red Hat Insights，近期更新功能及特色包括：

提升IT安全性、合規狀態和營運效率：在管理大型且複雜的環境時，降低手動調整比例、並提升生產力效率，同時強化各個部署之間的安全與合規性。

全新的政策與修補服務：協助企業定義與監測重要內部政策，確認哪些紅帽產品建議適用於RHEL服務，並提供校正指引。

設定檔飄移校正對比服務：協助IT團隊根據基線比較系統，為降低複雜度和加快故障排除速度的策略提供指引基準。

RHEL 8.2其他監測與效能更新包括：

藉由 Control Groups（cgroups）v2改善資源管理效益：透過保留記憶體和設定使用門檻來控制記憶體用量，此功能有助防止特定行程過度消耗記憶體空間，導致系統不穩或降低處理速度。

經優化為效能靈敏的工作負載：以非統一記憶體存取（NUMA）和sub-NUMA服務規範達成目標。

Performance Co-Pilot（PCP）5.0.2：為微軟SQL Server 2019增加新的效能監視者，可收集與分析多元的SQL Server相關數值，讓使用者更能掌握資料庫和作業系統調校狀態。

紅帽訂閱服務監看：為軟體即服務（SaaS）工具，讓使用者更輕易地在混合雲架構中瀏覽與管理RHEL和Red Hat OpenShift 容器平台的訂閱內容。

容器化的工作負載雖有助企業進行數位轉型、走向雲端原生的目標，但用來打造這些應用程式的工具，必須在最新、最現代化的創新技術與穩定且受支援的生命週期之間取得平衡。RHEL 8.2內含支援24個月的更新版紅帽容器工具應用程式串流，此外也針對欲在企業內部打造容器、創造更多隔離與安全層的企業，提供容器化工具Skopeo和Buildah。

為了進一步增加容器化工作負載的安全性，RHEL 8.2推出新工具Udica，可更加輕鬆地建立客製化、以容器為中心的SELinux安全政策。Udica應用在特定工作負載時，能降低行程在容器中逃逸漏洞導致其他容器甚或主機本身出現問題的風險。

RHEL 8.2還強化了Red Hat Universal Base Image功能，包括：

OpenJDK和.NET 3.0：在打造紅帽認證就緒雲端原生應用時，為開發者提供更多選擇

透過單一指令，改善與特定映像檔相關之原始碼存取：讓欲授權開放原始碼的紅帽合作夥伴，更輕鬆地合規開放原始碼授權要求

隨著Linux持續成長為企業IT骨幹，為新進與既有用戶降低使用門檻也成為RHEL 8.2的關注重點之一。RHEL 8.2新增以下功能，以提升使用簡便性並優化使用體驗：