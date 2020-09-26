Synology 推出效能最強大的 Plus 系列機種 DS1621+

群暉科技（Synology）在台灣推出截至目前效能最強大的Plus系列機種，全新6硬碟槽機種DS1621+，搭載四核心AMD Ryzen Zen架構處理器，可提供前代機種所使用的處理器2倍以上效能，包括連續寫入性能速度提高76％，高達1.1 GB/s；4KB隨機讀取性能提高174％，可達110,000 IOPS。

DS1621+ 配備6個硬碟插槽，並可以透過擴充設備擴充到16個插槽，能滿足IT管理人員、內容創作者、及有大量資料儲存需求的個人用戶。此外，DS1621+搭載雙M.2 2280插槽，可支援快取加速功能，將整體儲存速度大幅提升到20倍以上。使用者也可以透過插入額外的 10 GbE 網卡提升網速。

DS1621+同樣享有Synology DSM為使用者所打造的各種資料管理解決方案，包括完善的資料備份與還原解決方案，涵蓋各種常見的使用情境，如Snapshot Replication可建立備份排程，並將資料複寫到異地儲存空間，近乎同步的進行資料複寫保護，並在必要時快速復原；Hyper Backup能建立多版本備份，透過支援備份至本地NAS、外接儲存裝置、Synology C2公有雲空間等，讓使用者能夠彈性選擇最適合的備份目的地，來完善災難備援機制。

此外，Active Backup套件組合是專為企業設計的集中化備份解決方案，能完整保護VMware vSphere及Microsoft Hyper-V上的虛擬機器、Microsoft Windows伺服器及PC、及Microsoft 365與G Suite帳號。

不僅是資料的儲存與保護，Synology也提供多種加值服務應用。例如，Synology Drive是基於Synology NAS的檔案協作解決方案，企業可根據需求啟用，快速佈建團隊遠距辦公的檔案協作中心。

無論是個人或是企業使用者，我們看到客戶已十分仰賴Synology的儲存解決方案來儲存並直接處理關鍵資料。群暉科技產品管理部協理李弘威表示，DS1621+具備快速、可靠且高容量特性，協助使用者輕鬆為PC、虛擬機建立備份任務，簡化過去繁瑣的IT工作。