Hitachi Vantara新任臺灣總經理 林岳田　領導團隊成為台灣企業的堅實後盾

Hitachi Vantara 宣布任命林岳田（Steven Lin）為台灣總經理，將帶領Hitachi Vantara臺灣團隊深化客戶服務，協助企業解決普遍面臨的數據挑戰，並積極推動台灣業務成長。

Hitachi Vantara 副總裁暨台港澳總經理Andrew Sampson 表示，Steven擁有豐富的業界經驗，在帶領團隊實現目標上有顯著的成績，他積極、熱誠、開放、重視服務品質的管理風格，與Hitachi Vantara企業文化不謀而合；我相信，透過Steven對台灣產業的了解，加上他過去在管理、銷售、通路和市場開發的專業經驗，將能使客戶與合作夥伴獲得實質助益，創造三贏局面。

Statista.com報告指出，到2025年，將有754.4億台互聯設備，並產生巨量數據；而台灣市場也將因5G的發展，帶動相關產業對數據管理的需求。林岳田表示，Hitachi Vantara穩定且值得信賴的產品與創新服務，可以協助客戶解決最艱鉅的數據挑戰，包括資料儲存、管理和分析等，讓客戶能專注於自身的核心業務，並快速應付多變化的業務需求。

談到上任之後首要的任務，林岳田表示，目前最重要的是穩固暨有的客戶與夥伴關係，並鏈結國外的資源，來幫助台灣的客戶邁向成功。而其對各產業業務發展模式與特性的專業知識，可以更快速地洞察客戶需求，並與合作夥伴共同提供創新的數據管理服務給客戶。

Hitachi Vantara 2020年5月份推出特別為中型企業客戶打造的新儲存平台日立虛擬儲存平台（Hitachi Virtual Storage Platform, VSP）E990系列，非常適合台灣的企業，未來公司也將秉持一貫的服務理念，滿足客戶對數據分析、人工智能（AI）和數位化的需求，成為台灣企業的堅實後盾。